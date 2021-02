VEH: Hogere WOZ-waarde geeft goede kans op lagere hypotheekrente



Amersfoort, 8 februari 2021 - Veel huiseigenaren betalen iedere maand een hogere hypotheekrente dan nodig is. Dat komt door de veelvoorkomende rente-opslag die de bank berekent bij een tophypotheek. Ieder jaar sluiten 50.000 starters een dergelijke hypotheek af om hun eerste huis te kunnen kopen. Gelukkig kan voor veel mensen na een aantal jaren deze rente-opslag weer omlaag. Als je er alert op bent profiteer je van lagere hypotheeklasten.



Deze opslag is van toepassing op hypotheken die hoger zijn dan 60% van de woningwaarde en kan oplopen tot 1% bovenop de basisrente. Er zijn twee mogelijkheden om de rente-opslag te verlagen: door slim gebruik te maken van de waardestijging van de woning en door extra af te lossen op de hypotheek.



Bij aflossen zou rente-opslag zou automatisch omlaag moeten



Veel starters hebben een annuïteitenhypotheek afgesloten, waarbij door maandelijks aflossen zowel de hypotheekschuld als het risico voor de bank geleidelijk afnemen. Hoewel elke geldverstrekker dit weet verlaagt 35% de rente-opslag niet automatisch, zo blijkt uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Daar zitten bekende namen bij als ABN AMRO, SNS Bank en ING. Hier moet de klant zelf om een verlaging van de rente-opslag vragen. Dit kan als de hypotheek na verloop van tijd door de maandelijkse aflossingen in een lagere risicoklasse valt. De vereniging roept deze banken op om de rente-opslag, net als veel andere geldverstrekkers dat doen, automatisch aan te passen.



Geen dure taxaties: WOZ-waarde moet voldoende zijn



Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat 27 van de 39 onderzochte geldverstrekkers voor een verlaging van de rente-opslag de meest recente WOZ-waarde als voldoende bewijs accepteren. Soms volstaat een Calcasa-rapport, maar bij 11 geldverstrekkers, waaronder Munt, Bijbouwe en Vista, moet de klant een volledig taxatierapport van vele honderden euro’s overleggen. De vereniging roept deze geldverstrekkers op om klanten niet onnodig op kosten te jagen en net als hun collega’s de gemeentelijke WOZ-beschikking of een Calcasa-rapport te accepteren.



Hogere huizenprijzen, lagere risico-opslag



Jaarlijks ontvangen alle huiseigenaren de WOZ-waarde van hun woning samen met de aanslag voor de gemeentelijke woonlasten. De nieuwe WOZ-waarde die binnenkort in de bus valt, zal gemiddeld 7% hoger zijn dan die van vorig jaar.



Forse WOZ-stijgingen zijn niet nieuw. Omdat de huizenprijzen ieder jaar stijgen gaan ook de WOZ-waarden omhoog. Het gevolg is dat het hypotheekrisico voor geldverstrekkers als banken en verzekeraars afneemt. Dan kan de rente-opslag naar beneden, maar helaas gaat dat niet vanzelf. De eigenaar zal zélf de hogere waarde van zijn woning bij de bank moeten aantonen.



Gelukkig hoeft dat niet ingewikkeld te zijn. Om huiseigenaren te helpen heeft Vereniging Eigen Huis op haar website een hulpmiddel waarmee iedereen kan zien of er sprake is van een rente-opslag en wat er gedaan moet worden deze opslag aan te passen.