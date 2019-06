Urban Expositie Jan van Galenstraat

De Jan van Galenstraat loopt al sinds 1925 als een soort aorta door Amsterdam West. Met een keur aan woningen, winkels en recreatie is het één van de levendigste straten van de stad. En net als heel Amsterdam, verandert ook de Jan van Galenstraat. Verbouwingen, opknapbeurten en renovaties zijn er aan de orde van de dag. Zo is de Jan van Galenstraat zijn identiteit steeds meer aan het vormen.



Bij een bloeiende buurt horen natuurlijk ook leuke, originele en creatieve ondernemers. Maar daar zijn er op dit moment te weinig van in de straat, vinden zowel de buurtbewoners als woningcorporatie Eigen Haard. Eigen Haard heeft in samenwerking met het storytelling-bureau Popcorn Stories een originele manier gevonden om dit probleem aan te pakken: in de periode 20 juni - 4 juli wordt de tentoonstelling ‘Wij, Jan van Galen’ georganiseerd. Het wordt een ‘urban expositie’ met tien sprekende portretten van typische, bijzondere, maar ook hele normale bewoners en ondernemers van de wijk. Op die manier krijgt de Jan van Galenstraat niet één, maar wel tien gezichten.



De portretten geven een mooi en eerlijk beeld van de mensen die de Jan van Galenstraat zo kleurrijk maken. Ze zijn vanaf 20 juni te zien op diverse locaties in Amsterdam West én in de etalages van vrijstaande panden voor ondernemers. Op deze manier wil Eigen Haard originele en ambitieuze ondernemers uitnodigen om een onderdeel te worden van één van de leukste, open en diverse buurten van Amsterdam.



Op 2 juli wordt de expositie feestelijk afgesloten met een borrel op de Jan van Galenstraat 125.