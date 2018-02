Kwartaalbericht GGN: 2017 positief afgesloten

Het jaar 2017 is mooi afgesloten met een EBITDA boven de € 10 miljoen. Ondanks dat de omzet licht is gedaald, is de winstmarge toegenomen. Willem Bieshaar, financieel directeur GGN: ‘In de hele branche zien we de omzet dalen. Daar hebben we allemaal last van, niet alleen onze concurrenten wij natuurlijk ook.



De liquiditeit en solvabiliteit zijn gestegen, net als de nettowinst, die steeg met 58% naar € 2,9 miljoen. De stijging van het nettoresultaat komt onder andere door verbeterde afspraken met betrekking tot de financiering waardoor de financiële lasten sterk zijn afgenomen.’



Investeren in efficiëntie en automatisering hebben gewenst effect



GGN heeft het jaar positief afgesloten mede door de eerdere investeringen, maar ook het nemen van minder populaire maatregelen - om op de toekomst voorbereid te zijn – hebben het gewenste effect.



Bieshaar: ‘Deze effecten gaan we ook in 2018 voelen. Daarnaast hebben we de kostenontwikkeling goed in de hand en gaat de versnelde voortzetting van automatisering en digitalisering ervoor zorgen dat onze dienstverlening nog beter wordt; grotere (lever)betrouwbaarheid, hogere kwaliteit dus stabiliteit. Dat is nodig én vinden we zelf erg belangrijk. Onze klanten en hun debiteuren staan centraal en bepalen of wij het goed doen.’



Naast dat het investeren invloed heeft op de cijfers zien wij dit ook terug in de successen. Denk aan de VVCM Credit Management Innovation Award en een top drie plek in de MT1000 in de categorie CreditManagement.



Sociaal en financieel rendement



De krachtige technieken als IT, Artificial Intelligence, datadriven denken en datamining in combinatie met de ‘menselijke maat’ zorgen voor een hoger sociaal en financieel rendement. Denk aan het persoonlijke en begripvolle klantcontact door onze deurwaarders aan de deur, maar ook aan het ContactCenter aan de telefoon in combinatie met bijvoorbeeld de deurwaarderstablet ‘RouteGGN’ of de betaalprofielen.







‘GGN blijft innoveren om de incasso- en deurwaardersprocessen te optimaliseren, dat zit inmiddels in onze genen. Daarbij zijn kwalitatieve processen goed voor de geldstroom voor onze klanten. De efficiënte en effectieve processen zijn van belang voor het rendement. Als organisatie zetten we klantgerichtheid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voorop. Het is onze uitdaging om op een sociale manier financieel rendement te realiseren’. Bieshaar eerder: ‘Aandacht is de basis voor duurzame relaties. Wij helpen de debiteur menselijk, correct én op maat verder. Aandacht geven én krijgen, iedereen wordt er beter van.’



2018



Bieshaar: ‘Zoals gezegd verwacht ik dit jaar nog meer effecten van de investeringen in mensen, middelen en aandacht. Natuurlijk kan ik niet in de toekomst kijken maar ik heb er alle vertrouwen in. Nog meer focus en de herpositionering van ons merk dragen daar zeker aan bij.’