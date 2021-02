Nationaal Militair Museum wederom verkozen tot ‘Leukste uitje van Utrecht’

Het Nationaal Militair Museum (NMM) is in de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje’ verkozen tot ‘Leukste uitje van Utrecht’. De prijs werd vandaag toegekend tijdens een online prijsuitreiking. Het NMM wint hiermee voor de derde keer op rij goud.



Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie. De zilveren award ging naar Klimbos Gooi-Eemland en de bronzen award was voor het Spoorwegmuseum.



Het Nationaal Militair Museum scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en aanbod) de hoogste cijfers en is daarmee winnaar van 2021.



In het juryrapport staat o.a. genoemd: “Enthousiaste vrijwilligers, Interactief, leuke games voor kinderen én volwassenen en mooie tentoonstellingen”.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.