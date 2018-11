Fantastische opening nieuw schoolgebouw Hyperion Lyceum



Na een mooie reis van jaren waarin al verschillende mijlpalen zijn gevierd, is het Hyperion Lyceum vandaag officieel en feestelijk geopend. In het bijzijn van onze leerlingen, hun ouders, medewerkers en andere genodigden bracht leerlinge Chelsey samen met het Hyperion-orkest een welkomstlied ten gehore. Na de speeches van rector Elly Loman, Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, en Ronald Wilcke, bestuurslid ROC van Amsterdam, was de eer aan zeven leerlingen om de glijbaan in de school officieel in gebruik te nemen. Met confettikanonnen werden zij onderaan de glijbaan feestelijk ontvangen en kon het Carnaval Hyperion losbarsten. Het was een enorm succes!







Alle aanwezigen werden getrakteerd op een feestelijk programma met diverse activiteiten en rondleidingen om zo kennis te maken met het fantastische nieuwe schoolgebouw aan de Badhuiskade op Overhoeks. Het Hyperion Lyceum is trots op de grootse en tegelijk speelse architectuur die gevarieerd en eigentijds onderwijs mogelijk maakt: een geweldig auditorium, mooie studielabs, lokalen, groepsruimtes en individuele werkplekken. Maar ook ateliers voor beeldende vorming, muziekstudio’s en gymzalen met een weids uitzicht.



Van tijdelijke bouw naar nieuwbouw



Bij de ontwikkeling van het Overhoeksgebied en het ontstaan van het Hyperion Lyceum 7,5 jaar geleden, ontstonden de eerste ideeën om er een kavel te reserveren voor onderwijsbestemming. Dit was een vergezicht, ondertussen waren we met een nieuw, innovatief vwo-initiatief gestart dat ergens gehuisvest moest worden. Voordat we konden spreken van nieuwbouw op Overhoeks, hebben we bij de ontwikkeling van onze school op verschillende locaties ons onderwijs opgebouwd. In het eerste jaar van de bestaansgeschiedenis van Hyperion Lyceum - met 40 (pionierende!) leerlingen – waren we te gast op de Buiksloterweg bij De nieuwe Havo. In het tweede jaar kregen we tijdelijke nieuwbouw op de Tolhuisweg. Na 3 jaar op de Tolhuisweg zijn we verplaatst naar de Docklandsweg, waar we konden uitgroeien tot een volledige school. Van daaruit hadden we prachtig zicht op de bouw van het nieuwe schoolgebouw aan de Badhuiskade die startte in november 2016. Onze school staat op de één na laatste kavel in de zogenoemde strip gezien vanaf het IJ. Wij zijn trots dat we deel uitmaken van de bijzondere en intense ontwikkeling van het Overhoeksgebied.



Visie en bouw



Het Hyperion Lyceum wil een school zijn die midden in de samenleving staat. Een school van, voor én in de buurt. In ons onderwijs ligt de nadruk op het ontwikkelen van een academisch denkniveau. Onze visie is leerlingen opleiden tot empathische en kritische denkers en doeners met een actieve maatschappelijke betrokkenheid. Kritisch en rationeel leren denken met oog voor mens en maatschappij staat daarbij centraal. Ons nieuwe schoolgebouw maakt het mogelijk om onze visie en onze manier van lesgeven uit te dragen. Dit mede dankzij Rotterdamse architect Ector Hoogstad en Friese bouwgroep Dijkstra Draisma deze uitgangspunten hebben meegenomen bij het ontwerpen en inrichten van het schoolgebouw. Leerlingen, ouders en docenten zijn steeds betrokken geweest bij dit ontwerpproces.