Stichting Vluchteling ernstig bezorgd, veroordeelt Turkse inval Syrië



Stichting Vluchteling maakt zich ernstige zorgen over de recente ontwikkelingen in Syrië, en veroordeelt de inval van Turkije. ‘Het is verschrikkelijk hoe Erdogan onschuldige burgers als kanonnenvoer en chantagemiddel gebruikt’, zegt directeur Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen, vanuit Kameroen.



Het afgelopen weekend is Ceelen met een bezoek begonnen aan het West-Afrikaanse Kameroen, waar zij vluchtelingen spreekt die het slachtoffer zijn van de terreurbeweging Boko Haram. ‘Er zijn meer dan 1,5 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van de door Islamitische Staat omarmde groepering’, zegt Ceelen vanuit Kameroen. ‘De humanitaire crisis in Kameroen is het directe gevolg van wat er gebeurt als de internationale gemeenschap niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen IS.’



Ceelen duidt op de groeiende aanhang voor Boko Haram in de regio, waar zich dagelijks honderden nieuwe strijders aansluiten in de gewapende strijd tegen de legers van Kameroen, Nigeria, Tsjaad, en Niger, en de burgerbevolking terroriseren. Ceelen: ‘De armoede hier is overweldigend, en dan staat ineens Boko Haram met een bromfiets en een mitrailleur op de stoep, dan weet je het wel.’ Stichting Vluchteling geeft acute noodhulp aan de vluchtelingen in Kameroen.



Noodhulp Syrië



Momenteel geeft Stichting Vluchteling ook nog medische noodhulp aan duizenden zwangere vrouwen en jonge moeders en kinderen, in het noodoosten van Syrië, in Al Hol, een paar honderd kilometer van de betwiste bufferzone aan de Turks-Syrische grens, maar waar momenteel spanningen ontstaan tussen voormalige IS-aanhangers en slachtoffers van Islamitische Staat, die samen in het kamp worden opgevangen.