Meer ondernemers met geldnood

Economische groei leidt tot meer privé-uitgaven dan verantwoord



Het aantal ondernemers met geldproblemen steeg in het derde kwartaal onverwachts met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ondanks de positieve economische ontwikkelingen. Het aantal bijstandsaanvragen nam het meest toe in de bouw en industrie, terwijl het aantal hulpvragen in de zorg juist flink daalde.



Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern wel gezonde bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal toekomstige faillissementen.



Minder voorzichtig



“Het lijkt erop dat veel ondernemers door de economische zonneschijn minder voorzichtig zijn geworden en privé wat meer willen profiteren van goede tijden”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “en als het dan echt even tegenzit, kunnen de gevolgen groot zijn, ook wanneer een bedrijf in de kern gezond is”.



De financiering van mkb-bedrijven en met name de financiering van werkkapitaal is nog steeds problematisch. Vaak is de bestaande financiering niet passend qua structuur of omvang. Het IMK investeerde daarom in het platform ‘Financiering voor MKB’, waarmee ondernemers kosteloos op weg worden geholpen naar financiering en ontving daarvoor een nominatie voor de Computable Award voor de beste ict-oplossing voor het mkb.