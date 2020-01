FinCo Fuel Group en GoodFuels bundelen krachten om te accelereren in duurzame brandstoffen



FinCo Fuel Group, actief in de downstream energiemarkt met een breed portfolio aan brandstoffen, breidt haar netwerk verder uit met een meerderheidsbelang in GoodNRG, moedermaatschappij van duurzame brandstof pionier GoodFuels.



Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; de sourcing, het supply management en de logistieke power van FinCo Fuel worden ingezet voor de groeiende behoefte van GoodFuels.



Beide partijen verwachten hierdoor met meer impact bij te dragen aan de verdere reductie van CO2 en het versnellen van de energietransitie.



Pieter Peeters, CEO FinCo Fuel Nederland: “FinCo Fuel Group toont hiermee ambitie om de overgang naar duurzame mobiliteit verder aan te jagen. GoodFuels heeft op een verfrissende manier de markt van duurzame brandstoffen voor onder andere scheepvaart en transport geopend voor een nieuwe klantenkring. Met onze slagkracht kunnen we het merk verder ondersteunen in haar ontwikkeling”.



Dirk Kronemeijer, CEO GoodFuels: “We zijn enorm trots op de leidende en winstgevende marktpositie die we samen met onze klanten hebben opgebouwd, maar beseffen goed dat het echte werk nog gedaan moet worden. Om onze positie te behouden in deze groeimarkt waren we al een tijdje op zoek naar een kapitaalkrachtige aandeelhouder uit de industrie maar dan wel een partner met respect voor ons impact gedreven DNA. Die hebben we in FinCo Fuel gevonden, zo kunnen we onze missie om de energietransitie in zwaar transport te accelereren nog beter waar maken”.