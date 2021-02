Flevopolder krijgt slimme openbare verlichting

In de Flevopolder wordt de komende periode een nieuw digitaal systeem in gebruik genomen om de straatverlichting flexibeler te kunnen besturen. Netbeheerder Liander vervangt de komende weken de laatste oude besturingskastjes. Hierbij roept Liander de hulp in van de inwoners om mee te helpen oude kastjes op te sporen. Op plaatsen waar deze nog aanwezig zijn, blijft de straatverlichting overdag branden. Dit kan dan worden doorgegeven aan de gemeente, net als bij een normale storing aan de straatverlichting.



Op dit moment stuurt Liander de straatverlichting in de Flevopolder aan met behulp van een zogenaamd ToonFrequent-signaal. Dit signaal wordt twee keer per dag verstuurd via de elektriciteitsnetten. Door de digitalisering van de energienetten is het doorgeven van dit signaal inmiddels achterhaald. Nieuwe digitale technologie is betrouwbaarder en biedt meer mogelijkheden. Zo kunnen gemeenten zelf de openbare verlichting per gebied gaan besturen. Hiermee kunnen ze energie besparen en de veiligheid op straat bevorderen.



Verlichting blijft overdag branden



Het grootste deel van de oude schakelkastjes is al vervangen. Echter niet van alle kastjes met een ToonFrequent-ontvanger is de exacte locatie bekend. Daarom gaat Liander vanaf 8 februari de laatste kastjes opsporen en vervangen. Hiervoor wordt de komende weken de straatverlichting ’s morgens aangezet via het ToonFrequent-signaal. Op plaatsen waar nog oude schakelkastjes aanwezig zijn, zal de straatverlichting dan overdag branden. De openbare verlichting die al wordt geschakeld met de nieuwe technologie zal overdag gewoon uit zijn. Hierdoor wordt zichtbaar in welke gebieden zich nog oude ontvangers bevinden.



Meld brandende verlichting bij de gemeente



Liander doet een oproep aan de inwoners van de Flevopolder om mee te helpen de laatste kastjes op te sporen. Als overdag ergens de straatverlichting brandt, kan dit worden doorgegeven aan de betreffende gemeente. Net zoals bij een normale storing aan de straatverlichting. Liander krijgt via de gemeente de meldingen door. Monteurs van Liander gaan op basis van deze meldingen de laatste kastjes vervangen. De periode waarin de straatverlichting overdag wordt aangezet, duurt tot vrijdag 5 maart. Op 1 april stopt het ToonFrequent-signaal van Liander voor de openbare verlichting in de Flevopolder definitief. Dit betekent dat (openbare) verlichting waarvan de oude schakelkastjes niet zijn vervangen, continu blijft branden.