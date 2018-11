75 etalages verlichten Binnenstad Den Haag voor 7e editie TINK

Meer dan 75 schitterende etalages verlichten Binnenstad Den Haag voor zevende editie van TINK amazing shop windows

De kou heeft zijn intrede inmiddels gedaan en de sfeerverlichting in de binnenstad hangt. Tijd voor TINK amazing shop windows 2018! Zaterdag 8 december gaat de grootste winteretalagewedstrijd van het land van start. Dit jaar toveren maar liefst 77 enthousiaste ondernemers uit Binnenstad Den Haag + het Hofkwartier hun etalage om tot de mooiste van de stad.



Light it up!

Met een uitgebreid winters entertainmentprogramma staat de Binnenstad de komende maanden in de spotlights. Het thema van TINK dit jaar: ‘Light’ doet hier nog een schepje bovenop. ‘Light’ geeft de ondernemers niet alleen de nodige inspiratie voor hun etalagecreatie, maar zal de stad doen schitteren als nooit tevoren!

Stem, zoek en win

Als bezoeker van TINK kan je zelf bepalen welke etalages de publieksprijs gaan winnen. Dit kan je doen door met de TINKflyer in de hand de route te lopen en op deze flyer aan te geven wie volgens jou het verdient te winnen. De flyers liggen bij de deelnemende winkels en bij TINK stations. Dit zijn horecazaken in de binnenstad die allen een speciaal TINK aanbod aanbieden bestaande uit een warm drankje en een versnapering. Zo kun je tussen het stemmen door even rustig bij TINKEN. Lekker! Stemmen kan tot en met 19 december. Bekijk de etalages goed, want wie weet vind je daar Tinker bell. Zij verstopt zich in één van de vele deelnemende etalages. Degene die TINK vindt, wint! Maak een selfie met TINK, post deze op Instagram en/of Facebook voorzien van de hashtag #tinkthehague en maak kans op fantastische prijzen. Zoals een set design TINK-oorbellen of een hotelovernachting voor twee! Zodra Tinker bell ontdekt is, fladdert ze verder en verstopt zich weer in een volgende etalage.





Naast een publieksprijs wordt er ook een vakprijs uitgereikt. Deze wordt bepaald door de officiële vakjury bestaande uit de winnaar van vorig jaar, de Bijenkorf, vertegenwoordigd door Sylvia Schutterop, manager Visual. De overige juryleden zijn Omroep West presentatrice Nicolette Krul en curator en mede-initiatiefnemer festival Masterly The Hague, Nicole Uniquole. De winnende etalages worden op donderdagmiddag 20 december bekend gemaakt door Wethouder Richard de Mos op de Royal Christmas Fair. De TINK etalages zijn dan nog te bewonderen tot en met eerste kerstdag 25 december.



Met TINK de winter in!

TINK maakt onderdeel uit van Have a Royal Winter: het koninklijke, winterse feestprogramma in Den Haag.

Kerstmarkten, foodtrucks, levensgrote sneeuw-globes, zingende kerstbomen, The Royal Christmas Fair: het draagt allemaal bij aan de unieke wintersfeer in de Binnenstad. Dit uitgebreide scala aan evenementen en activiteiten eindigt zodra de winter voorbij is. Met andere woorden: tot die tijd is er voor jong en oud van alles te beleven in dé winterstad van Nederland!



Ga voor meer informatie naar: www.tinkthehague.com



Over TINK amazing shop windows

Mooie verrassende etalages in een sfeervolle en aantrekkelijke binnenstad dragen bij aan de beleving van de bezoekers. Bezoekers worden hierdoor verleid om hun winteraankopen in Binnenstad Den Haag te doen. TINK amazing shop windows is de winkeletalagewedstrijd voor ondernemers in Binnenstad Den Haag. TINK is een initiatief van Marketing Haagse Binnenstad.



Over Marketing Haagse Binnenstad

Marketing Haagse Binnenstad is een zelfstandige publiek-private marketingorganisatie, die voor lokale en regionale consumenten marketing, promotie en evenementen verzorgt voor de Binnenstad Den Haag. Daarnaast is Marketing Haagse Binnenstad de verbindende schakel tussen stakeholders in de Binnenstad en de talloze activiteiten / ontwikkelingen die hier plaatsvinden.

