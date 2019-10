Mediworld zal vanaf de start direct winstgevend zijn

Etten-Leur - De elektrische scootmobielen van Mediworld zijn in 2020 in veel steden niet meer uit het straatbeeld weg te denken als het aan de drie oprichters ligt. De mobiliteitsketen stelt de zorgmarkt op scherp door een heldere strategie.



In plaats van hulpmiddelen online te verkopen, kiest Mediworld juist voor traditionele winkels op a-locaties. We kijken zowel naar grote steden als naar demografisch afgelegen gebieden. Juist daar groeit de vergrijzing, aldus een woordvoerder van Mediworld. "We investeren enorm veel, zodat we kunnen groeien in capaciteit en in de infrastructuur". Een goede financiering is daarin van groot belang. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een combinatie van diverse financieringsinstrumenten.



Met slimme software, een geweldig pakket van diensten en fantastisch gemotiveerde medewerkers, stapt Mediworld vol vertrouwen in de markt van vergrijzing. Op dit moment zijn we al interessant voor private equity partijen, aldus de woordvoerder.



Mediworld groeit de komende vijf jaren in Nederland naar honderd winkels. De kost gaat dus voor de baat uit en met deze investeringen kan Mediworld haar groeiambitie in rap tempo volhouden. De capaciteit zal blijven toenemen om te kunnen inspelen op de vraag van de consument.



Rode cijfers zullen niet snel worden geschreven. We kopen slim in bij toeleveranciers en businesspartners die deze groei samen met ons willen inzetten. De balans tussen inkoop en verkoop is gebaseerd op een gezonde marge. We zijn in se een handelshuis in zorg en mobiliteit, maar kijken altijd door de ogen van de klant, aldus de woordvoerder.



Het bedrijf heeft een sterke ambitie voor de komende 5 jaar. Met haar duidelijke strategie groeit Mediworld naar 100 winkels. Het belangrijkste element daarin is gastvrijheid die te herkennen is uit de hotelbranche.