Klimaatvoorstelling The Children verduurzaamt Het Nationale Theater

The Children van Het Nationale Theater gaat op zaterdag 14 september in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dit internationaal bejubelde stuk maakt het klimaatprobleem invoelbaar door generaties tegenover elkaar te stellen. Lucy Kirkwood schreef het gedreven door emotie in plaats van door intellect. “De voorstelling belicht het klimaatprobleem op een fantastische manier”, zegt regisseur Eric de Vroedt. “En het inspireerde ons om anders te gaan werken.”



Het gepensioneerde echtpaar Hazel (gespeeld door Antoinette Jelgersma) en Robin (gespeeld door Stefan de Walle) genieten samen van een zorgeloos bestaan aan de Britse kust. Jarenlang werkten ze als kernfysici voor een kerncentrale. Nu doen ze elke dag yoga en bestieren samen een ecologische boerderij. Op een dag staat hun oud-collega Rose (gespeeld door Sylvia Poorta) voor de deur, die ze al 40 jaar niet meer gezien hebben. Zij doet het stel een extreem voorstel dat verstrekkende gevolgen heeft, voor hun eigen leven en voor dat van komende generaties. Waar ligt de grens van je eigen belang?



De internationale theaterhit is nu hier te zien



The Children ging in 2016 in première op West End. Het was een groot succes en werd genomineerd voor twee Tony-awards. Het jaar daarna was het te zien op Broadway. Schrijver Lucy Kirkwood oogstte lovende kritieken van de Amerikaanse pers. Het stuk werd geroemd om zijn gelaagdheid en hoe Kirkwood het rationele aan het empathische verbindt.



The Children drukt je op een slimme manier met je neus op te feiten



“Deze voorstelling hebben we heel bewust duurzaam geproduceerd”, zegt Maze de Boer decorontwerper en beeldend kunstenaar. “Het verhaal dwingt je ook om over je eigen handelen na te denken. De meubels op het toneel komen uit eerdere voorstellingen. Voor de constructie van het decor hebben we zo min mogelijk materiaal verbruikt en het is eenvoudig te vervoeren.” Lotte Goos, kostuumontwerper voor The Children: “Er zijn al zoveel kleren op de wereld. De winkels, de webshops en de kledingkasten puilen uit. Ik heb voor deze productie niets nieuws gekocht. Alle kostuums hebben we gemaakt met kledingstukken uit onze kostuumopslag.”



Zo wordt Het Nationale Theater zelf ook duurzamer



Ook in de toekomst blijven De Boer en Goos bewust produceren en materialen hergebruiken. Het Nationale Theater gaat duurzamer ondernemen om te komen tot een duurzaam theater: het theater van de toekomst. De komende jaren pakken ze de theatergebouwen aan. Waaronder de 225 -jarige Koninklijke Schouwburg. Bureau De Groene Grachten heeft veel ervaring met het verduurzamen van historische panden en helpt hierbij. Voorafgaand aan de première van The Children gaat het project van de start met de ondertekening van de intentieverklaring van De Groene Grachten. In dit kader gaat Het Nationale Theater ook een samenwerking aan met drinkwaterbedrijf Dunea. Voortaan geen flesjes water meer in de pauzes, maar kraanwater.



The Children gaat 14 september in première in Den Haag en is t/m 26 december op tournee. Kijk op www.hnt.nl/children