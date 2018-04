Opening van het Trainings- en Experticecentrum 3M in Zwijndrecht

Spectaculaire opening van het Trainings- en Experticecentrum in Zwijndrecht



Woensdag 25 april 9:30 – 11:30



Canadastraat 11, B-2070 Zwijndrecht (Havens 1000)



U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 25 april aanwezig te zijn bij de opening van het splinternieuwe centrum voor opleiding en ontwikkeling van 3M in Zwijndrecht.



- Onder andere Minister Muyters zal hierbij een key-note speech geven en de officiële handelingen verrichten.



- Er zal een poging worden gedaan een officieel Guinness World Record te vestigen voor het wrappen van een personenauto. (Het huidige record bedraagt 39 minuten).



- U kunt deelnemen aan een exclusieve rondleiding, waarbij de verschillende faciliteiten van dit gebouw (waaronder een 12 meter hoog afdalingsplatform voor valbeschermings-training) gedemonstreerd zullen worden.



Voor dit multifunctionele expertisecentrum is een miljoenen investering gedaan. Bedrijven en organisaties kunnen er training volgen en samen met de experten van 3M oplossingen vinden voor zaken die zij in hun dagelijkse werkprocessen tegenkomen.