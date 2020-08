Gekko lanceert webshop integratie voor zzp’ers met WooCommerce

Vandaag lanceert Gekko een webshop integratie met de grootste aanbieder van WordPress webshops in Nederland, WooCommerce. De combinatie integreert de webshop, de online betaalmethode en de administratie in één gemakkelijk te gebruiken dienst.



Webshop combineren met zzp onderneming



De webshop integratie is speciaal gericht op kleine ondernemers die Gekko nu al hoofdzakelijk bedient. Deze groep wil vaak, naast hun gewone activiteiten als zzp’er, ook een webshop onderhouden voor al dan niet gerelateerde neven activiteiten. Bijvoorbeeld de fotograaf die daarnaast een webshop in specialistische fotoapparatuur heeft. Deze is daarom ook zo gemaakt dat met bijna geen technische kennis, een automatische koppeling gemaakt kan worden tussen webshop, online betaalmethode en administratie



Julius Heyning, Growth & Strategy director bij Gekko



“Dit was een veelgevraagde functie van veel kleine ondernemers op ons netwerk. Veel zzp’ers zijn namelijk ondernemer vanwege de vrijheid om meer dan één ding te doen. En een webshop past daar uitstekend in. Voor deze integratie was de administratie en het bijhouden hiervan een heel gedoe en wij zijn blij dat wij hiermee kleine ondernemers een nieuwe gemakkelijke oplossing kunnen bieden bij het managen van hun bedrijf.”



De integratie plannen kregen pas echt gestalte door Corona



Hoewel deze integratie al langer op de agenda stond, is deze in een stroomversnelling gekomen door de Corona Crisis. Veel ondernemers hebben in deze periode een stuk minder werk en zijn op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Een webshop is hierbij een uitkomst



Julius Heyning



“Met het uitbreken van Corona, kregen we ook veel meer verzoeken om een webshop integratie. Er zat gewoon heel veel creativiteit en tijd bij al die ondernemers die thuis zaten en we kregen daarom een veelvoud van verzoeken om een koppeling met webshops. Corona heeft echt laten zien waarom de samenwerking en koppeling met WooCommerce een uitkomst is voor heel veel ondernemers.”



Een complete oplossing door middel van samenwerking met Smit Club



Wat interessant is aan de huidige integratie is dat Gekko niet alleen de technische ondersteuning biedt, maar ook een volledige tutorial geeft hoe een nieuwe webshop kan opgezet kan worden. Gekko heeft hiervoor een samenwerking opgezet met Smit Club, die online cursussen aanbiedt voor het maken van WordPress websites. Zelfs de meest a-technische startende ondernemers kunnen hiermee hun eigen website en webshop opzetten.



Marre Smit, eigenaar van Smit Club



“Ik ben zelf gebruiker van Gekko en verkoop mijn cursussen ook via een WooCommerce webshop. Toen Gekko mij vroeg om te helpen bij de integratie van webshops in Gekko en andere Gekko gebruikers de tools te geven om zelf hun webshop op te richten, was ik direct enthousiast. Met de -speciaal voor Gekko gemaakte- tutorial kunnen gebruikers van A tot Z leren hoe je een webshop opzet en hoe je deze koppelt aan je financiële administratie. Wij raden deze integratie ook aan al onze cursisten aan die een webshop willen maken.”



Achtergrond informatie



WooCommerce (www.woocommerce.com) is een opensource webshop plugin voor WordPress, waar meer dan 1 op de 5 webshops ter wereld gebruik van maken. Zowel WooCommerce als WordPress zijn onderdeel van het Amerikaans Automatic en opgezet door Matt Mullenweg.



Gekko (www.getgekko.com) is een snelgroeiende Nederlandse startup die een administratie platform voor kleine ondernemers in Nederland en Spanje ontwikkelt. Gekko biedt gratis en betaalde administratieve tools voor kleine ondernemers en biedt gebruiksvriendelijke functies voor facturering, bonnen scannen, km registratie, urenregistratie, zakelijke betaalverzoeken, offrering etc. Vanuit kantoren in Amsterdam en Barcelona ontwikkelt Gekko diensten voor ruim 100.000 gebruikers.



Smit Club (www.smitclub.nl) is een Nederlands aanbieder van online WordPress cursussen voor (startende) ondernemers . Smit Club biedt verschillende cursussen aan waarmee zelfs a-technische mensen toch hun eigen website kunnen bouwen en managen. De Smit Club is opgericht door Marre Smit. Zie ook https://www.instagram.com/smitclub/