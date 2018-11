Chantal Janzen opent pop-up store voor talent op Amsterdam Centraal

Chantal Janzen wil beginnend talent in de kunst- en cultuursector een helpende hand bieden. Daarom lanceerde ze woensdagmiddag de &C talent foundation in Lil’ Amsterdam, in de Amstelpassage op Amsterdam Centraal. De allereerste actie van de foundation is het openen van een pop-up store. Daar krijgen zeven talenten de kans om zichzelf in de kijker te spelen en werk te verkopen.



Talent



Sinds Chantal Janzen haar mediamerk &C in 2017 oprichtte, is talent een speerpunt. Inmiddels is de wens om talent verder te helpen zo groot geworden dat het tijd is voor de volgende stap: de &C talent foundation. Chantal: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat iemand je ziet, in je gelooft en een helpende hand biedt. Soms is een sinaasappelkistje neerzetten al genoeg, soms vraagt het om een steigerhouten verhoging.’



&C talent store



Vandaag opende de &C talent foundation een pop-up store op Amsterdam Centraal om talent daadwerkelijk zichtbaar te maken. In Lil’ Amsterdam, in de Amstelpassage, is gedurende drie maanden werk te koop dat is gemaakt door verschillende, door &C gecureerde talenten. Het assortiment wisselt maandelijks, waardoor steeds nieuw talent een kans krijgt.



Online platform



Bij de &C talent foundation hoort een online platform. Hier kunnen talenten een profiel aanmaken en een oproep plaatsen om gezien worden. Mensen die op zoek zijn naar talent kunnen hun ‘creatieve match’ vinden door te swipen. Zo wil de foundation door middel van de site en social media vraag en aanbod op het gebied van talent met elkaar verbinden.



Ambassadeurs



Chantal doet dit allemaal niet alleen, maar samen met partners: de BankGiro Loterij en &C. Ook hebben verschillende professionals zich aangesloten als ambassadeur, om talent te ondersteunen met hun kennis en netwerk: acteur Jeroen Spitzenberger, ballerina Igoné de Jongh, fotograaf Roger Neve, cabaretière, zangeres en schrijfster Claudia de Breij en modeontwerper Claes Iversen. Mensen uit het vak, die – net als Chantal – weten hoe fijn een duwtje in de juiste richting soms kan zijn.



De &C talent store is elke dag te bezoeken van 11.00 tot 19.00 uur op Lil’ Amsterdam. Voor meer informatie over de foundation of het platform kijk op: www.andc.tv/talent