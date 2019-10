Installateurs sluiten zich aan bij stikstofprotest in Den Haag

Techniek Nederland sluit zich aan bij de landelijke actiedag van Stichting Grond in Verzet. Bijna 20.000 projecten in de woningbouw, utiliteit en infrasector liggen stil als gevolg van de stikstofproblematiek. De installatiebranche wordt daardoor zwaar getroffen. Voorzitter Doekle Terpstra van de ondernemersorganisatie: ‘De besluiteloosheid van het kabinet betekent voor ondernemers in onze sector een miljardenstrop. Het kabinet moet snel knopen doorhakken, want de werkgelegenheid en de economische groei staan op het spel.’ Techniek Nederland roept leden op om 30 oktober naar Den Haag te komen.



Nauwelijks stikstofuitstoot



Techniek Nederland pleit ervoor dat het kabinet een einde maakt aan de impasse rond stikstof en PFAS door direct een drempelwaarde in te stellen. Projecten waarvan de uitstoot onder de drempelwaarde blijft, zouden met onmiddellijke ingang een vergunning moeten krijgen. Doekle Terpstra: ‘Installateurs en technisch dienstverleners zijn Klimaataanpakkers. Onze sector zorgt juist voor CO2-neutrale nieuwbouw en draagt bij aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord. Het kabinet legt nu de rekening neer bij een sector die nauwelijks stikstof uitstoot, maar wel van grote waarde kan zijn voor klimaat en milieu. Dat lijkt niet door te dringen in Den Haag, dus is het tijd om onze onvrede op het Malieveld te laten zien en horen.’



Situatie is nijpend



Techniek vormt in veel bouw- en infraprojecten bijna de helft van de totale bouwsom. Techniek Nederland krijgt dan ook steeds meer signalen van installateurs en technisch dienstverleners dat de situatie nijpend is. Het aantal projecten dat nog doorgang vindt neemt snel af en het merendeel van de nieuwe projecten kan als gevolg van de stikstof- en PFAS-regels niet van start. Daardoor dreigen tienduizenden werknemers op korte termijn hun baan te verliezen. Een enquête onder leden van Techniek Nederland laat zien dat meer dan de helft van de deelnemende installateurs nu al problemen ondervindt van de stikstofproblematiek, met name in de woningbouw. Maar liefst 80% van de ondervraagde ondernemers verwacht een omzetdaling.



Actiedag op 30 oktober



Techniek Nederland maakt deel uit van een brede coalitie. Naast de ondernemers in de installatiebranche ondersteunen onder meer Aannemersfederatie, Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Cumela Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke Metaalunie, MKB Infra, MKB-Nederland en VNO-NCW de landelijke actiedag op woensdag 30 oktober.