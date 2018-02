Adjunct directeur Oxfam Groot Brittannië stapt op na Haïti-schandaal

De adjunct directeur van Oxfam Novib’s zusterorganisatie Oxfam Groot Brittannië, Penny Lawrence, heeft vanmiddag ontslag genomen als adjunct directeur van Oxfam Groot Brittannië.



In een verklaring zegt Lawrence dat zij verantwoordelijkheid neemt voor fouten die zijn gemaakt in de behandeling van seksueel wangedrag in Haïti in 2011, en daaraan voorafgaand in Tsjaad in 2006.



‘We hebben de afgelopen dagen geconstateerd dat we niet adequaat hebben gereageerd op seksueel wangedrag van medewerkers in Tsjaad en in Haïti,’ zegt Lawrence.



Vandaag maakte Oxfam Groot-Brittannië bekend dat al vóór de aanstelling van de landendirecteur in Haïti in 2010, bekend was dat hij zich in Tsjaad had schuldig gemaakt aan seksueel wangedrag. Het betrof omgang met prostituees, samen met leden van zijn team. In Haïti herhaalde hij dit gedrag opnieuw.



Lawrence: ‘Ik was destijds de programmadirecteur en schaam me heel diep dat dit onder mijn verantwoordelijkheid is gebeurd en ik heb besloten dat ik daarom moet aftreden.’



‘Ik wil me verontschuldigen voor alle schade die ik veroorzaakt heb, voor alle mensen die Oxfam steunen, voor iedereen die werkt in de ontwikkelingssamenwerking en vooral voor de kwetsbare mensen die op ons vertrouwden.’



Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib: ‘Ik respecteer de beslissing van mijn Britse collega. Daarmee wordt verantwoordelijkheid genomen voor de fouten die zijn gemaakt en dat is meer dan gerechtvaardigd.’







