Bijeenkomst - opkomst Artificial Intelligence en ethische dilemma's

We staan aan de vooravond van een wereld in verandering. Kunstmatige en menselijke intelligentie gaan steeds meer hand in hand. Schroders organiseert in Amsterdam op dinsdagmiddag 20 november voor klanten en een selecte groep journalisten een boeiende middag met academische inzichten over de morele en ethische vraagstukken die de komst van kunstmatige intelligentie en robots in onze maatschappij met zich meebrengen. Twee gerenommeerde wetenschappers - Dr. Kate Darling en Prof. Vanessa Evers - staan stil bij deze vraagstukken.



Robotethica Dr. Kate Darling van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) duidt de invloed van de robo sapiens en artificiële intelligentie op de maatschappij. Hoe kijken we op dit moment naar robots? Hoe zal dat zijn in de toekomst? Hoe zal de interactie tussen mens en robot zijn en welke ethische kwesties komen daarbij kijken?



Prof. Vanessa Evers, hoogleraar bij TU Twente op het gebied van sociale robotica, verwacht dat robots ons leven geleidelijk aan gaan verrijken. Hoe ontwikkelt de sociale interactie tussen robots en mensen zich verder? Kunnen robots onze emoties begrijpen?



Graham Kellen, Chief Digital Officer bij Schroders, houdt zich bezig met de vraag wat de impact is van AI op de toekomst van ondernemingen, het financiële landschap en in hoeverre digitale krachten voor disruptie kunnen zorgen.



We sluiten deze inspirerende middag af met een presentatie over de invloed van deze ontwikkelingen op de keuzes die beleggers moeten maken, nu en in een toekomst vol robots.



