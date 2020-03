Grote zorgen bij contractcateringsector over gevolgen coronavirus

Gorinchem 16 maart 2020



Veneca (Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor contractcateringbedrijven. Tegelijkertijd willen cateraars zich ten volle blijven inzetten om werkend Nederland te blijven faciliteren in het bijzonder onze zorgprofessionals die op dit moment de frontlinie vormen in de strijd tegen het virus. Veneca steunt de aanpak en de door regering aangekondigde maatregelen om het virus te bestrijden. Maar de maatregelen betekenen wel dat de leden worden geconfronteerd met ernstig omzetverlies oplopend tot wel 80%. Evenementen zijn afgelast, vliegtuigen vliegen niet of nauwelijks en bedrijven, hogescholen en Universiteiten sloten in de afgelopen week al de deuren. Gisteren kwamen daarbij de extra maatregelen dat openbare eet- en drinkgelegenheden dicht gingen. Veneca doet een dringende oproep aan het kabinet om snel adequate maatregelen te nemen om de negatieve economische gevolgen voor contractcateringbedrijven te beperken.



Vitale infrastructuur



“Wij zijn zeer gecommitteerd om in deze moeilijke omstandigheden zorgprofessionals en iedere werkende in de vitale infrastructuur van eten en drinken te kunnen blijven voorzien”, zegt voorzitter Kees van der Waaij van Veneca. “Ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen maar ook distributiecentra, politiekantoren en industriële installaties moeten blijven draaien. Wij zijn ondersteunend en faciliterend hieraan en blijven dat doen. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid voor zowel onze bedrijven, opdrachtgevers als overheden. Daarbij hebben onze leden natuurlijk al hun voorzorgsmaatregelen genomen zoals lunchuitgifte in kleinere, gespreide groepen, beperking van sociale contacten, afhaallunches en bezorgservices”.



Werktijdverkorting en noodfonds



Alle maatregelen die nu getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan betekenen dat veel contractcateringbedrijven maatregelen moeten nemen om hun personeelsoverschot tijdelijk te beperken. Snelle en adequate toegang tot de regeling voor werktijdverkorting en een noodfonds zijn daarvoor essentieel.



Veneca vraagt versoepeling van de eisen aan werktijdverkorting en vermindering van de administratieve lasten door het volstaan met een generieke aanvraag op bedrijfsniveau (en bij voorkeur voor alle bedrijven in een sector). Ook de wachttijd van 2 weken zou tijdelijk buiten werking moeten worden gesteld. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met de regel dat een oproepkracht 4 dagen van te voren moet worden opgeroepen zou tijdelijk opgeschort moeten worden.



“Voor alle contractcateringbedrijven is de impact van dit plotselinge omzetverlies ongekend”, zegt Van der Waaij. “Cateringmedewerkers kunnen niet thuis werken. Veel medewerkers zullen in de regeling voor tijdelijke werktijdverkorting ondergebracht moeten worden. Daarnaast worden cateringbedrijven geconfronteerd met een forse verliespost, in een markt waarin de marges vaak al zeer klein zijn en kosten voor een belangrijk deel personeelskosten zijn”.



Ondersteuning door regering essentieel



De organisatie sluit zich aan bij de oproep van andere brancheverenigingen aan het kabinet om het Nederlandse bedrijfsleven goed te ondersteunen om de negatieve impact van het coronavirus het hoofd te bieden. Belangrijk is dat steunmaatregelen voor alle ondernemingen snel toegankelijk en goed toepasbaar zijn. “Juist nu moeten procedures en administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperkt worden”, aldus Van der Waaij.



Over Veneca



Veneca behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de contractcatering. Zij zijn actief op ongeveer 3000 locaties in Nederland met een omzet van bijna 1 miljard. Van alle cateringmedewerkers in Nederland werkt 70 procent bij een bedrijf dat is aangesloten bij Veneca.