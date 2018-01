Alumexx N.V. vanaf vandaag verhandelbaar aan Euronext Amsterdam

Het aandeel Alumexx N.V. is vanaf vandaag verhandelbaar aan Euronext Amsterdam. Het bijbehorende ticker symbol luidt “ALX”.



Alumexx N.V. is de nieuwe naam van PHELIX N.V.. Aandeelhouders stemden hiertoe in tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) van PHELIX N.V., gehouden op 28 december 2017. Met ingang van vandaag (dinsdag 2 januari 2018) zal de naam van het beursfonds PHELIX N.V. worden gewijzigd in Alumexx N.V. en zullen voor het eerst aandelen Alumexx N.V. kunnen worden verhandeld.



Alumexx is de verzelfstandigde dochter van Aluminium Scaffolding Company (ASC), producent van aluminium klimmaterialen, zoals trappen, steigers en loopbruggen. ASC heeft sinds 1991 een vooraanstaande internationale positie opgebouwd in de professionele en industriële markt. Alumexx is ontstaan als nevenactiviteit, in reactie op vraag uit de doe-het-zelf-markt (DHZ-markt), en maakt trappen en steigers voor particuliere en semi-professionele gebruikers.



De DHZ-markt voor klimmaterialen in de VS en Europa heeft een omzetvolume van circa €4,4 miljard en groeit snel. In deze versnipperde markt denkt Alumexx vanuit een bescheiden basis snel te kunnen groeien, zowel door met het aanbod van kwalitatief sterke en scherp geprijsde producten autonoom marktaandeel te winnen als door samenwerking met en overname van partijen aaN.V.ullende omzet te genereren.



Alumexx bouwt voort op de brede vakkennis en ervaring die haar directievoorzitter de heer J. van den Heuvel heeft opgebouwd bij ASC. Alumexx is gebaat bij de bekendheid en status die een beursnotering biedt, om de beoogde snelle expansie in de DHZ-markt voor klimmaterialen vanuit thuismarkt Benelux mogelijk te maken.



Het uistaand aandelenkapitaal van de vennootschap N.V. bedraagt 10.695.515, waarvan 6.995.515 Gewone Aandelen en 3.700.00 aandelen A. De Gewone Aandelen en aandelen A hebben dezelfde economische en juridische rechten; echter zijn alleen de Gewone Aandelen ter beurze verhandelbaar. Het ticker symbool van Alumexx is “ALX” en de ISIN-code is NL0012194724.