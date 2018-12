De eerste wereldwijde open-minded city en travel app, gericht op de lgbtq+ community. Laat je leiden door je vrienden en je eigen community.



Amsterdam, 6 December 2018 – Met veel trots presenteren wij RADR ‘The open-minded navigator’ wereldwijd! RADR biedt een uniek nieuw platform, waar je open-minded plekken, favoriete hotspots en underground tips met je vrienden kan delen.



“Het viel ons op dat ondanks honderden reisgidsen en websites er nog steeds - ook door onszelf - vaak om reistips gevraagd wordt op social media. Logisch, want dan komen de tips van je - vaak like-minded - vrienden. Bovendien sloten (gay) websites vaak niet goed aan bij onze smaak en hadden we altijd onze vraagtekens bij de beoordelingen op veel travel sites. Maar dat is nu allemaal verleden tijd! Met RADR kun je vertrouwen op je vrienden en community om je te leiden naar plekken die echt bij jou passen.”



“Vooral als je deel uitmaakt van de lgbtq+ gemeenschap is het fijn, en in veel gevallen belangrijk, om naar plekken te gaan die staan voor inclusiviteit, non-discriminatie en die gay-friendly zijn. Het was onze droom om een app te maken waar vrienden elkaar, en tegelijk hun community, helpen door tips te delen over goede ervaringen. Niet alleen gay-only plekken, maar allerlei coole plekken waar je je echt op je gemak voelde.



In de RADR app kun je checken of je vrienden open-minded tips hebben achter gelaten voor het land of de stad die je gaat bezoeken. Maar het is ook te gebruiken als een persoonlijke map waar je je favoriete plekken opslaat. De app heeft een zoekmachine die direct alle relevante informatie verzamelt van een plek die je invult. Het is dus heel eenvoudig om tips toe te voegen. RADR voegt ook zelf tips toe, gebaseerd op onze eigen ervaring, of op onze users. Je eigen tips zijn alleen zichtbaar voor je vrienden in de app, maar de tips van RADR zijn zichtbaar voor alle users. Dus ook als je vrienden ergens nog niet geweest zijn, vindt je hopelijk toch tips van RADR over die plek.



Authentificatie en log-in vind plaats via Facebook. Je kunt daardoor in de RADR app tips delen met je Facebook vrienden. Je geeft verder geen extra gegevens aan Facebook en je tips komen daar ook niet terecht, tenzij je dit in de app specifiek instelt.



Wil je toch liever niet inloggen via Facebook? Geen probleem, maar dan zie je dus geen tips van vrienden, alleen tips van RADR. Die zijn uiteraard nog steeds veel beter dan tips van algemene travel sites, want tips van RADR komen uit jouw community!



Check RADR voor de meest trendy hotels, verscholen stranden, coole clubs, heerlijke restaurants, underground plekken of de beste plek voor een goede martini. Allemaal met respect voor open-mindedness, inclusiviteit, diversiteit en non-discriminatie. En inclusief een cijfer voor de overall ervaring (prijs, kwaliteit en service).



RADR LOVE!



“Sinds een soft launch vanuit ons eigen netwerk in Amsterdam deze zomer heeft RADR al meer dan 4000 downloads wereldwijd. Zelfs in landen waar onze gemeenschap nog niet ‘out in the open’ is, zien we mensen onze app downloaden en tips toevoegen van plekken waar ze zichzelf kunnen zijn.



In korte tijd bewijst RADR de potentie te hebben om uit te groeien tot een echte gids voor onze community!” Het steunen van goede doelen is nog vrij zeldzaam in de reisbranche, maar bij RADR gaan we dat anders aanpakken. RADR gaat 10% van haar toekomstige winst doneren aan goede doelen voor de lgbtq+ community.



DOWNLOAD DE APP



iOS: https://itunes.apple.com/app/radr/id1363956360?ls=1&mt=8



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radr.app



DOWNLOAD ONS PERS DOCUMENT



Pers document (inclusief onze promo video, onze campagne in verschillende formaten en voor insta stories): https://www.radr.app/press/



