Desmond Tutu maakt winnaars Internationale Kindervredesprijs bekend

Greta Thunberg (16) uit Zweden en Divina Maloum (14) uit Kameroen als winnaars gekozen



4 oktober 2019 – Aartsbisschop Desmond Tutu heeft vandaag namens de stichting KidsRights de winnaars bekendgemaakt van de Internationale Kindervredesprijs (ICPP) 2019. De prijs is een initiatief van internationale organisatie voor kinderrechten KidsRights. Elk jaar bereikt de boodschap van de jonge winnaar miljoenen mensen over de hele wereld.



Uit een indrukwekkend totaal van 137 kandidaten uit 56 landen, heeft de Expert Commissie van KidsRights Divina Maloum uit Kameroen en Greta Thunberg uit Zweden als winnaars gekozen. De Internationale Kindervredesprijs wordt uitgereikt op 20 november, op de internationale Dag voor de Rechten van het Kind in Den Haag. Tijdens de speciale prijsuitreiking wordt de vijftiende verjaardag van de Internationale Kindervredesprijs gevierd. De prijs is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en wist vorig jaar 1,2 miljard mensen te bereiken.



Persoonlijke felicitaties van aartsbisschop Tutu



Aartsbisschop Tutu, die al meer dan tien jaar de beschermheer is van de Internationale Kindervredesprijs en KidsRights, sprak in een persoonlijke boodschap tot de winnaars: ,,Ik heb ontzag voor jullie. Jullie krachtige boodschap wordt versterkt door jullie jeugdige energie en onwrikbare overtuiging dat kinderen hun eigen toekomst kunnen en moeten verbeteren. Jullie zijn echte change-makers die op sterke wijze hebben aangetoond dat kinderen de wereld in beweging kunnen brengen.”



Introductie van de winnaars



,,De impact van zowel Greta als Divina op de toekomst van veel kinderen is onmiskenbaar, zij zijn de rechtmatige winnaars van de Internationale Kindervredesprijs 2019", zei Marc Dullaert, oprichter van KidsRights en voorzitter van de Expert Commissie.



Divina Maloum (14 jaar oud, Kameroen, thema: Vrede). Sinds 2014 lijdt Kameroen onder terroristische aanslagen. Toen Divina het noorden van het land bezocht, was ze geschokt toen ze zag dat kinderen de grootste slachtoffers waren van deze terroristische aanslagen. Ze besefte dat veel kinderen hun eigen rechten niet kennen. Daarom heeft ze Children for Peace (C4P) opgericht om hen te waarschuwen voor deelname aan gewapende groepen en om de deelname van kinderen aan vredesopbouw en duurzame ontwikkeling te versterken. C4P is nu een netwerk van 100 kinderen, verspreid over de tien regio's van Kameroen. Ze stelt hen in staat om change-makers te zijn en deel te nemen aan vredesinitiatieven in hun gemeenschappen. Ze heeft een inter-gemeenschappelijk vredeskamp voor kinderen georganiseerd, vredesclubs in moskeeën opgericht en heeft samen met andere kinderen een kinderverklaring opgesteld tegen gewelddadig extremisme. Divina heeft grote plannen voor de toekomst en zal niet stoppen met het bepleiten van het recht van kinderen om in vrede te leven.



Greta Thunberg (16 jaar oud, Zweden, thema: milieu) is een klimaatactivist en een rolmodel voor internationaal klimaatactivisme door scholieren. Toen ze acht jaar oud was en voor het eerst hoorde over klimaatverandering, was ze geschokt dat volwassenen het probleem niet serieus leken te nemen. Ze kon niet begrijpen waarom volwassenen geen actie ondernamen tegen de klimaatcrisis. Greta werd depressief. Ze at niet, ging niet naar school en weigerde maandenlang te spreken. Het was van levensbelang voor Greta om maatregelen te nemen in haar eigen leven; ze onthoudt zich van vliegen, eet geen vlees of zuivelproducten en ze heeft voor zichzelf een koopstop ingelast, wat betekent dat ze geen nieuwe spullen koopt. Op 20 augustus 2018 besloot Greta dat het tijd was om haar inspanningen naar een hoger niveau te tillen en zich uit te spreken. Ze wilde meer mensen bewust maken en actie ondernemen. Geïnspireerd door de Internationale Kindervredesprijswinnaars 2018 March for Our Lives 2018, waarbij een groep jongeren veiligere scholen eist en protesteert tegen wapengeweld, hield ze een zitactie voor het Zweedse parlement met een zelfgemaakte spandoek met de tekst ‘skolstrejk för klimatet’ (schoolstaking voor het klimaat).