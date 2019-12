X-mas Thank You Tour film van Nijhof-Wassink

Het jaar is nagenoeg voorbij. Het is dan ook weer tijd voor de Nijhof-Wassink Groep kerstfilm. Met onze ‘X-mas Thank You Tour film’ bedanken wij op een speciale wijze onze klanten en medewerkers voor de samenwerking in het afgelopen jaar.



In de film gaan onze CEO, Erik Schiphorst en president-commissaris Freddy Nijhof op pad om enkele collega’s te verrassen en uit te nodigen voor het X-mas Thank You Diner op Kerstavond.



Dit is het derde jaar op rij dat wij een kerstfilm uitbrengen. Het filmpje van vorig jaar bereikte ruim 80.000 mensen en dit jaar hopen we nog meer mensen te bereiken.



Wellicht is dit filmpje ook wat voor uw online kanalen. Het draagt in ieder geval bij aan een leuke kerstsfeer.



Ik stuur u hierbij de link naar het filmpje op YouTube. Geluid aan zetten aub.

Mocht u het filmpje zonder link willen hebben dan kan ik via WeTransfer toesturen.

Alvast bedankt voor uw aandacht.