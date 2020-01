Maak kennis met de Samsung Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon

Op 11 februari 2020 zal het Galaxy Unpacked 2020 evenement plaatsvinden in San Francisco, Amerika. Samsung Electronics zal tijdens dit event een reeks nieuwe vlaggenschip smartphones onthullen. Naast de Galaxy S20 serie wordt er ook een nieuwe opvouwbare telefoon verwacht; de Galaxy Z Flip.



Dit wordt de tweede opvouwbare smartphone van Samsung. In tegenstelling tot de Galaxy Fold zal de nieuwe vouwtelefoon in de lengte uitvouwen. Om alvast een voorproefje te krijgen van het baanbrekende toestel dat Samsung volgende maand officieel zal introduceren heeft het online nieuwsplatform LetsGoDigital op basis van de reeds beschikbare informatie een 3D render animatie gemaakt.



De product renders en de bijbehorende video animatie zijn ontworpen door de talentvolle Italiaanse 3D designer Giuseppe Spinelli, alias ‘Snoreyn’, die eind vorig jaar in Amsterdam een meerjarig contract heeft getekend om zich te verbinden aan het populaire online magazine LetsGoDigital.



De 32-jarige grafische kunstenaar uit het zuiden van Italië zal vanaf 2020 verantwoordelijk zijn voor het in beeld brengen van toekomstige consumenten producten. De product visualisaties van Snoreyn worden ingezet voor de nieuwsvoorziening, om online publicaties te verrijken met hoogwaardig en exclusief beeldmateriaal.



Opmerking: Het concept model gemaakt door LetsGoDigital kan lichtelijk afwijken van het daadwerkelijke product dat Samsung tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event zal onthullen. De live stream is op 11 februari om 20:00 Nederlandse tijd te volgen via de website van Samsung.