Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers organiseert Rekendag

Op zaterdag 17 november aanstaande organiseert de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers de LBRT Rekendag. Een inspirerende dag in het teken van rekenen waar iedereen die rekent en inhoudelijk geïnteresseerd is, welkom is.



Reken Mee!



Door concrete doelen te stellen, voldoende tijd aan rekenen te besteden, goed uit te leggen en rekenproblemen tijdig te signaleren, kunnen we iets doen aan rekenproblematiek. Op de LBRT Rekendag worden nieuwe onderzoeken gepresenteerd en actuele ontwikkelingen tegen het licht gehouden.



De doelgroep zijn professionals uit PO, VO en MBO. Concrete rekendoelen worden op de kaart gezet.



Er is deze dag een ochtend- en middagprogramma. De dagdelen bieden interessante workshops zoals o.a. faalangst bij het rekenen en het voeren van een goed rekengesprek.



Rekenprofessionals zoals prof. dr. Hans van Luit, drs. Ceciel Borghouts en drs. Joep van Vugt kun je er ter plekke ontmoeten. Ook drs. Ingrid van Wensveen, die in zal gaan op faalangst, drs. Jarise Kaskens over het voeren van een goed rekengesprek en drs. Dolf Janson delen hun kennis. Inspirerende methodes, boeken en begeleidingsmaterialen liggen op de materialenmarkt. En niet te vergeten; er is ruimte om te netwerken!



Vergroot de rekenkennis



De LBRT Rekendag vindt plaats op zaterdag 17 november aanstaande in congrescentrum Connection Point aan de Natriumweg 6 te Amersfoort. Voor meer informatie over het inhoudelijke programma, kijk op www.lbrt.nl. Direct inschrijven kan via https://congres.lbrt.nl.



De LBRT



De LBRT is opgericht voor alle remedial teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs alsmede het beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen RT'ers die werkzaam zijn vanuit een eigen praktijk, zich bij ons aansluiten. De LBRT hecht waarde aan kwaliteitsbewaking en professionaliteit. De vereniging behartigt de belangen van haar leden. Bij de LBRT kunnen leden terecht voor een zeer brede ondersteuning. De vereniging verzorgt up-to-date informatie via de website, publiceert het Tijdschrift voor Remedial Teaching dat vijfmaal per jaar uitkomt, organiseert bijeenkomsten, seminars en cursussen. De LBRT is tevens een platform voor onderlinge contacten. De LBRT Rekendag is hier een goed voorbeeld van. Wij nodigen daarom onze achterban, journalisten en collega’s van harte uit.