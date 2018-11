PLUS Supermarkt eerste Nederlandse supermarkt met SodaStream in schap

SodaStream vanaf november ook verkrijgbaar in ‘Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland’



Rijen, 22 november 2018 – Vanaf november is het SodaStream-assortiment verkrijgbaar bij PLUS. De ‘Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland’ (volgens het Duurzaamheidsonderzoek van GfK) is daarmee de allereerste supermarkt van Nederland die de bruiswatertoestellen, herbruikbare flessen en diverse smaken van SodaStream landelijk zal aanbieden. Groen kiest dus voor groen. SodaStream biedt namelijk een milieuvriendelijk alternatief voor bruiswater en frisdrank in plastic wegwerpflessen. Bij PLUS staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. En de supermarktketen is koploper in de thema’s lokale betrokkenheid, eerlijke handel, klimaat, en dierenwelzijn.



Nieuwe stap in SodaStream-Revolutie



De coöperatie van zelfstandige supermarktondernemers PLUS telt 260 supermarkten verspreid over heel Nederland. PLUS staat voor Goed Eten. En dat betekent ook goed drinken. Voldoende drinken is belangrijk voor een goede gezondheid. Variatie helpt daarbij. Met SodaStream worden consumenten aangemoedigd om meer kraanwater te drinken. Onderzoek heeft aangetoond dat een SodaStream-gebruiker gemiddeld drie glazen water per dag meer drinkt. Voor SodaStream is de distributie via PLUS een nieuwe grote stap in de sterke groei van het merk. Met een bruiswatertoestel maak je van kraanwater in enkele seconden bruisend water en je kan naar wens een smaakje toevoegen om dit tot frisdrank om te toveren. SodaStream is in Nederland nu voor het eerst in een landelijke supermarktketen te verkrijgen. Het bruiswatermerk wil de omschakeling naar kraanwater versnellen en het afval van plastic wegwerpflessen terugdringen. Een gezin met een SodaStream-toestel bespaart gemiddeld 2.800 petflessen.



Nederland klaar voor gedragsverandering



Tamara Kroon, Marketing Manager van SodaStream Benelux: “We willen een gedragsverandering bij de consument tot stand brengen, zodat die overstapt op de herbruikbare oplossing in plaats van de wegwerpfles. Het feit dat de meest verantwoorde supermarkt van Nederland nu met ons in zee gaat, bevestigt dat de retail erin gelooft dat de consument hier aan toe is. De revolutie in de water- en frisdrankindustrie is nu pas écht gestart.”



Rob Claassens, Unit Manager Kruidenierswaren bij PLUS: “Wij maken het onze klanten graag makkelijk en omarmen duurzame initiatieven. Zo zetten wij ons actief in om minder plastic op de markt te brengen, o.a. door al onze verpakkingen onder de loep te nemen. Wij zijn er dan ook trots op om als eerste Nederlandse supermarkt de SodaStream-assortiment te gaan verkopen. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor bruiswater en frisdrank in plastic wegwerpflessen. En bovendien scheelt het een hoop gesjouw. Dat is wel zo prettig!”



Over SodaStream



SodaStream biedt een duurzaam alternatief voor bruisend water en is wereldwijd marktleider voor toestellen om thuis bruiswater te maken. Met een SodaStream-toestel maak je kraanwater in een handomdraai bruisend en zijn plastic flessen overbodig. De intensiteit van de bubbels bepaal je zelf. SodaStream is actief in 45 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere Blokker, MediaMarkt, BCC, bol.com, Coolblue, SodaStreamStore.nl en nu ook PLUS.