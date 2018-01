Cadeau.nl overgenomen door Ditverzinjeniet

Cadeauwebwinkel Ditverzinjeniet heeft Cadeau.nl overgenomen. De overname is vandaag van kracht geworden. Cadeau.nl zal als autonome webwinkel verder draaien onder de vleugels van het nieuwe moederbedrijf, waarbij de werkzaamheden worden verplaatst naar Nieuwleusen.



Groei op de online cadeaumarkt



Door de koop van Cadeau.nl versterkt Ditverzinjeniet haar positie op de online cadeaumarkt. “Met Cadeau.nl groeien we niet alleen qua bedrijf, maar ook qua doelgroep. Ditverzinjeniet verkoopt uitsluitend unieke producten, met Cadeau.nl kunnen we nu een nog bredere doelgroep aanspreken.” zegt Roelof Visscher, mede-eigenaar van Ditverzinjeniet. Zijn partner Rob Canter vult aan: “We zitten boordevol ideeën om het assortiment van Cadeau.nl uit te breiden met onder andere gepersonaliseerde cadeaus en belevenissen.”



Overname Cadeau.nl



Cadeau.nl werd zeven jaar geleden opgericht door Rogier van Willigen en Mischa Tan van GiftScout B.V.. Zij hebben vertrouwen in de groei van Cadeau.nl door de overname van Ditverzinjeniet. “Ditverzinjeniet en Cadeau.nl vullen elkaar goed aan, ik ben vol vertrouwen dat Cadeau.nl een schitterende toekomst tegemoet gaat onder leiding van Rob en Roelof“, aldus Mischa Tan. Rogier van Willigen vult aan: "Het enthousiasme van Rob en Roelof is aanstekelijk, Cadeau.nl is bij hen in goede handen!".



Tien jaar Ditverzinjeniet



Ditverzinjeniet begon tien jaar geleden met enkele grappige producten met een originele vormgeving, die online werden verkocht vanaf een zolderkamer. Inmiddels heeft het bedrijf 1600 producten in het assortiment die uit voorraad leverbaar zijn en is het een serieuze speler op de online cadeaumarkt.