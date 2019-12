Onder embargo tot en met donderdag 26 december



Geluksnummers, loten kussen, schietgebedjes: Nederlanders willen geluk afdwingen



Opvallend: 34% van de Nederlanders houdt winnen grote geldprijs geheim voor kinderen



Bijgeloof: nuchtere Nederlander doet eraan rond Oudejaarstrekking



Rijswijk, 23 december 2019 - Kilometers omrijden om bij één specifiek verkooppunt je Oudejaarslot te kopen. Schietgebedjes doen, praten tegen je lot of je visualiseren dat je al gewonnen hebt. Dit jaar zijn wij ‘nuchtere’ Nederlanders weer volop in de ban van de Oudejaarstrekking. 49% van de Nederlanders koopt dit jaar een Oudejaarslot. En wat blijkt, we zijn behoorlijk bijgelovig. Om het geluk af te dwingen, koopt ruim een kwart van de spelers hun lot altijd in dezelfde winkel (28%). 23% visualiseert dat hij of zij al gewonnen heeft en 17% doet weleens een schietgebedje voor hun lot. Opvallend gegeven; als we die geldprijs winnen, dan houden we het liefst onze mond tegen onze kinderen. Dat blijkt uit representatief onderzoek* van Motivaction in opdracht van Staatsloterij.



Bijgeloof, het speelt voor veel Nederlanders een rol bij de Oudejaarstrekking. Naast omrijden naar een specifiek verkooppunt, die ene ‘gelukswinkel’ waar al eerder een grote prijs viel, is vooral het meespelen met geluksgetallen populair. Eén op 3 Nederlanders (34%) doet eraan. Bij de Staatsloterij kun je zelf het eindcijfer van je lotnummer kiezen. Het favoriete geluksgetal is eindcijfer 7, maar Nederlanders kiezen ook vaak voor hun eigen geboortedag of- jaar (12%) of die van hun partner of kinderen (7%). Ook hier speelt bijgeloof een rol, want 16% kiest voor een bepaald eindcijfer omdat hij of zij het (voor)gevoel heeft dat daar een prijs op gaat vallen.



Waarzegger voor de winst



Maar het kan nog gekker! Eén op de tien spelers heeft weleens gepraat tegen zijn of haar lot voor wat extra geluk (12%) en een even grote groep heeft het lot zelfs weleens gekust (12%). Voor wat extra geluk, laat 6% zelfs een waarzegger een voorspelling doen over de winkansen. In totaal houdt de helft van alle spelers er wel één of meerdere gewoonten op na en 2% schuwt zelfs geen enkel middel om het lot te bespelen.



Verhalen van de winkelvloer



De verkopers van Oudejaarsloten herkennen het bijgeloof. Monique Ignacius, van Vivant Toko Roko in Hilversum: “Bijgeloof is zeker aanwezig. Onze winkel bestaat al 65 jaar en er vielen al veel grote geldprijzen. Dat trekt klanten aan, ze rijden er soms kilometers voor om. Er wordt hier veel met vaste geluksnummers gespeeld. Dat varieert van geboortedata tot verjaardagen van de kleinkinderen, huisdieren of overleden partners. Cijfer 7 is het ‘grote’ geluksgetal. Klanten willen ook vaak bij iemand hun lot kopen die volgens hen geluk brengt. Maakt niet uit of het heel druk is, ze wachten gewoon tot die verkoper beschikbaar is.” Eigenaar John de Bruin van Prima de Jager op de Gracht in Zaandam herkent zich er ook in: “Alle klanten hebben wel bepaalde eigenaardigheden als het op geluk afdwingen aankomt. Sommigen bewaren hun loten in een mapje met klavertjes vier, leggen het thuis neer bij een Mariabeeldje of kopen hun loten altijd op dezelfde dag bij dezelfde verkoper. Blijkbaar helpt het want er zijn hier al een paar grote prijzen gevallen.”



Míjn geheim



Vier van de vijf Nederlanders vieren het uitgebreid als ze een miljoen of meer zouden winnen (79%), maar niet iedereen zou dit blijde nieuws delen. Eén op de tien Nederlanders zou het winnen van een miljoen of meer verzwijgen voor zijn of haar naaste omgeving (10%). Zo’n 15% vertelt het zelfs niet aan de eigen partner als de prijs op hun lotnummer is gevallen. Tegen vrienden wordt het vaakst gezwegen over het winnen van een miljoen of meer: slechts 29% van Nederland zou dit nieuws delen met zijn of haar beste vriend(in). Ook kinderen worden geen deelgenoot gemaakt van de pas verworven rijkdom. Eénderde van de Nederlanders met kinderen houdt tegenover hun eigen kroost de mond dicht over het winnen van een grote geldprijs.



- EINDE PERSBERICHT -



Over Nederlandse Loterij



Nederlandse Loterij is de naam achter zeven bekende kansspelen: Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto. Nederlandse Loterij laat niet alleen heel veel mensen winnen met miljoenen aan prijzengeld. Jaarlijks investeert Nederlandse Loterij een groot deel van haar opbrengst in de Nederlandse sport, 18 goede doelen op het gebied van gezondheid en beweging en in de samenleving via het ministerie van Financiën.