Corona heeft weinig invloed op goede voornemens 2021

Hoewel Nederland voor 2021 weer massaal goede voornemens heeft omarmd, heeft corona relatief weinig aan de voornemens bijgedragen. Uit onderzoek van Happy Weight blijkt dat slechts vijf procent van de Nederlanders wil afvallen vanwege corona. In totaal heeft 53 procent zich voorgenomen in 2021 af te vallen.



Corona is wel een extra stimulans om al bestaande goede voornemens nu beter vol te houden. Zo zegt elf procent over afvallen: “het is een oud voornemen, maar door corona ga ik nu beter mijn best doen”.



Corona en leefstijl: theorie en praktijk



Sinds corona neemt de roep om meer aandacht voor een gezonde leefstijl toe. Artsen en wetenschappers wijzen onder meer op de relatie tussen het hebben van overgewicht en de kans op een IC-opname en het overlijdensrisico.



Tussen de theorie van de wetenschappers en artsen en de dagelijkse praktijk van de consument gaapt een flinke kloof. Eerder onderzoek van Happy Weight liet zien dat er dit jaar bij de helft van alle Nederlanders sprake was van een gewichtstoename; de coronakilo’s.



Uit het nieuwe onderzoek, het derde van dit jaar, blijkt corona dus weinig invloed te hebben op de goede voornemens. Het is hooguit een extra stimulans beter te proberen het voornemen waar te maken. Het voornemen ‘meer bewegen/sporten’ is het meest beïnvloed door corona, ‘op tijd naar bed’ het minst.



Voornemen afvallen in 2020 (weer) mislukt



Van de groep die zich had voorgenomen dit jaar af te vallen, is 57 procent niet geslaagd in die opzet. Vrouwen faalden iets vaker (61%) dan mannen (54%). Het voornemen eerder naar bed te gaan, kent vergelijkbare cijfers. Beter gelukt zijn de voornemens ‘meer bewegen/sporten’ (59%) en ‘gezonder eten’ (67%).



Ook december vorig jaar deed Happy Weight onderzoek naar het wel of niet slagen van goede voornemens. Opvallend is dat de faalpercentages voor 2019 en 2020 vrijwel gelijk zijn.



“Goede voornemens alleen werken niet, dat wordt opnieuw bevestigd door ons onderzoek”, vertelt Stan van Eck van Happy Weight. “Een blijvend gezond gewicht bijvoorbeeld wordt alleen bereikt door een structurele verandering van eet- en leefgewoonten. Bevliegingen en diëten zijn gedoemd te mislukken. Zonder concreet ‘als-dan-plan’ en zonder helder doel ga je het niet redden.”