Nationaal Koffie & Thee Onderzoek: we missen ons gezamenlijke koffie- en theemoment

Met een kop koffie of thee bijkletsen met familie of vrienden, dat hebben we gemist de afgelopen periode. Dat zeggen 2 op de 3 Nederlanders in het tweede Nationaal Koffie & Thee Onderzoek dat in juni 2020 is gehouden in opdracht van Koffie & Thee Nederland.







In het algemeen hebben de coronamaatregelen weinig impact gehad op het koffie- en theegedrag van Nederlanders. Koffie en thee zijn voor velen van ons onmisbaar. Ze maken deel uit van onze dagelijkse rituelen en geven van oudsher ritme aan de dag. ‘Het drinken van koffie en thee is voor veel mensen een vast moment op de dag, het geeft ze houvast in deze tijd waarin zoveel buiten onze controle om verandert’, aldus trendanalist Christine Boland.



Zwarte koffie en zwarte thee blijven de meest gedronken en favoriete soorten onder Nederlanders. Dit jaar zijn er minder verschillende variaties koffie gedronken dan bij de vorige meting in 2018. Een derde van de Nederlanders zegt dat zij minder koffie buiten de deur haalt dan voorheen. De maandenlange horecasluiting, de sluiting van scholen en universiteiten en het vele thuiswerken kan een mogelijke verklaring voor deze verandering zijn.



Onverminderd populair



Online samen koffiedrinken werkt wel, maar de helft van de Nederlanders vindt dit toch niet hetzelfde. Boland verklaart: ‘We zijn allemaal enorm geschrokken van de effecten van de pandemie en zijn het echte contact met mensen gaan herwaarderen’. Koffie en thee blijven intussen, samen of alleen gedronken, onverminderd populair. Na kraanwater zijn het de meest gedronken dranken in Nederland. 79% van de Nederlanders drinkt minstens een keer per week koffie, 66% geniet dagelijks van zijn of haar ‘bakkie’. 73% van de Nederlanders drinkt minstens een keer in de week thee, 44% dagelijks. Gemiddeld drinken we 4 koppen koffie per dag, en bijna 3 koppen thee.







Duurzaamheid steeds belangrijker



Duurzaamheid is een steeds belangrijker argument om voor een bepaald merk te kiezen. Twee op de vijf koffie- en theekopers let daarop bij de aankoop. Voor koffie staat daarbij eerlijke productie bovenaan. Ook bij de aankoop van thee is dit een belangrijk aspect. De kopers van koffie en thee letten verder op de oorsprong, de hoeveelheid afval die de verpakking met zich meebrengt en of de verpakking duurzaam is.



OPVALLENDE CIJFERS UIT HET KOFFIE & THEE ONDERZOEK 2020:



Koffie en thee in coronatijd



Jongeren



· 16% van de jongeren (16-34 jaar) zegt tijdens de coronamaatregelen vaker koffie te zijn gaan drinken. Bij oudere koffiedrinkers (35 jaar en ouder) is dat maar 7%. Hetzelfde geldt voor thee (21% en 7%).



· 21% van de studenten neemt nu vaker een koffiepauze dan voor de coronamaatregelen. Een kwart neemt vaker een theepauze. Een kwart van de studenten neemt juist minder vaak een koffiepauze dan voor de coronamaatregelen. 51% pauzeert even vaak.



Koffie- en theemoment



· Vrouwen missen het koffie/theedrinken met vrienden of familie meer dan mannen (27% vs. 14% zegt het ‘heel erg’ te missen). Een kwart van de ouderen (55+) mist het drinken van thee/koffie met vrienden of familie ‘heel erg’.



· Mannen zijn minder enthousiast over online koffie/thee drinken dan vrouwen. 53% van de mannen is niet enthousiast over online koffie/thee drinken versus 43% van de vrouwen.



· Jongeren vinden online koffie/theedrinken vaker een goed alternatief dan ouderen (20% en 10%).



· Nederlanders missen het koffie/thee drinken met vrienden en familie meer dan met collega’s of studiegenoten (65% vs. 38% heel erg tot enigszins).



Duurzaamheid



· Sommige koffiefabrikanten zetten een QR-code op hun verpakking. Deze kan je scannen met je telefoon en vervolgens ontvang je informatie over de oorsprong van de koffie (bijvoorbeeld over de koffieboer, hoe de koffie gemaakt is en welke reis de koffie heeft gemaakt). Een derde van de koffiedrinkers zegt (misschien) de QR–code op de koffieverpakking te scannen.



· 7 op de 10 koffie/theedrinkers gooit zelden tot nooit koffie of thee weg, en als dit gebeurt dan gaat het vaak maar om een bodempje.