Nederlanders geven jaarlijks gemiddeld €506 uit aan de deeleconomie

Bijna de helft van de Nederlanders (44%) heeft het afgelopen jaar gebruikgemaakt van deeleconomie diensten. Deze groep bestaat vooral uit hoogopgeleiden onder de veertig jaar, kiest zo’n 53 keer per jaar voor deze diensten, en besteedt daar gemiddeld 506 euro aan. Dat is minder dan in andere onderzochte landen, zoals Duitslands en België, zo blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC.



Producten of diensten die consumenten met elkaar delen, vallen onder de deeleconomie. Media- en entertainmentdiensten (35%), accommodaties (18%) en auto- en transportdiensten (10%) zijn daarbinnen het populairst onder Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan platformen om muziek te delen, of het verhuren van huis of auto. De grootste voordelen van deel- ten opzichte van traditionele diensten, vinden Nederlanders de lagere prijs voor dezelfde dienst (42%), meer consumentenvoordelen zoals flexibiliteit (30%) en de persoonlijkere interactie tussen aanbieder en gebruiker (27%). Een op de zes Nederlanders biedt zelf deeleconomie diensten aan.



Toch neemt de marktomvang van de Nederlandse deeleconomie (3 miljard euro) naar verwachting komend jaar af met 9,4 procent. In andere onderzochte landen, zoals Turkije, Zwitserland en België groeit de deeleconomie juist. Retailspecialist Peter Hoijtink zegt hierover: “Nederlanders gaan minder uitgeven aan sectoren die nu veel geld in het deeleconomie laatje brengen, met name de financiële sector en detailhandel.” Deeldiensten binnen die sectoren zijn bijvoorbeeld onderling geld lenen en tweedehands verkoopsites. Volgens Hoijtink kan die terugloop samenhangen met respectievelijk de opkomst van fintech dat veel financiële deeldiensten overneemt, en de aantrekkende economie. Daarentegen gaan consumenten meer besteden aan deeldiensten aangaande auto’s, machines en media en entertainment.



Volgens Nederlanders zitten er ook nadelen aan de deeleconomie. Onduidelijkheid over aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld schade (39%), een gebrek aan kwaliteitsstandaarden (33%) en bedenkingen over veiligheid (26%) houden hen bezig. Hoijtink: “Consumenten stappen eerder over die drempel heen als een betrouwbaar persoon een dienst of product aanraadt of als zij de mensen achter het aanbod kunnen zien, bijvoorbeeld via sociale media.”