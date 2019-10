ABU: "Onderzoek CNV schetst verkeerd beeld uitzendkrachten"

“Teleurstellend dat CNV met zo’n beperkt onderzoek zulke vergaande conclusies trekt en bewust een verkeerd beeld neerzet van uitzendkrachten.” Dat zegt Jurriën Koops, directeur ABU, n.a.v. het onderzoek onder 600 uitzendkrachten dat CNV vandaag publiceerde. De vakbond rept over de behoefte van uitzendkrachten aan meer werk- en inkomenszekerheid. “Juist daarvoor hebben we onlangs met de vakbonden een nieuwe cao afgesloten. De inkt is nog niet droog of CNV komt er al weer op terug. Kwalijk.”



De ABU herkent zich niet in het beeld dat uitzendkrachten nauwelijks rond kunnen komen. Als dat zo is dan komt het door het aantal uren dat men werkt, maar niet uit het feit dat het gaat om uitzendwerk. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het SCP dat het percentage uitzendkrachten dat moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen niet wezenlijk verschilt van de rest van werkend Nederland.



Ook het beeld dat CNV schetst van uitzendkrachten met kleine baantjes klopt niet. 13% van de uitzendkrachten heeft een baan naast de uitzendbaan. Een uitzendkracht werkt gemiddeld 30 uur of meer per week. Koops: “Uitzendbanen zijn daarmee, anders dan CNV doet voorkomen, serieuze banen.”



De ABU herkent zich in het beeld dat uitzendkrachten, net als de meeste werkenden, op zoek zijn naar een vaste baan. Uit eigen onderzoek onder 1.700 uitzendkrachten bleek dat 57% van hen uitzendwerk hiervoor gebruikt. Uitzendwerk voorziet daarmee in een behoefte.



Koops: “CNV roept werkgevers op meer vaste contracten aan te bieden. Maar ook CNV kan zijn ogen niet sluiten voor de behoefte van werkgevers aan goed geregeld flexibel werk. En laat nu net uitzendwerk daarin voorzien. Zonder uitzendwerk, zo bleek uit onderzoek van SEO eerder dit jaar, neemt ongeregeld flexibel werk toe en is de kans dat mensen doorstromen op de arbeidsmarkt minder groot dan nu het geval is.”