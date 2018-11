AzG: patiënten en medewerkers in Hodeidah in gevaar

Amsterdam, 22 november 2018- Dichtbij het Al-Salakhana ziekenhuis in de stad Hodeidah in Jemen waar Artsen zonder Grenzen hulp biedt, zijn elke dag schoten en ontploffingen te horen. Dit ondanks een oproep tot een wapenstilstand. De organisatie maakt zich grote zorgen om de veiligheid van de patiënten en medewerkers, nu de frontlinie steeds dichterbij komt.



Levensreddende zorg



Het Al-Salakhana-ziekenhuis waar Artsen zonder Grenzen werkt, is een van de drie nog werkende ziekenhuizen in die regio. "Burgers hebben steeds minder toegang tot gezondheidszorg in Hodeidah en andere voorzieningen buiten de stad zijn veel te ver weg", zegt Caroline Seguin van Artsen zonder Grenzen. “Kinderen met schotwonden en zwangere vrouwen moeten uren reizen terwijl ze urgent levensreddende zorg nodig hebben”.



Medische hulp onder vuur



Sinds 2015 zijn faciliteiten van Artsen zonder Grenzen 6 keer getroffen, waardoor 27 mensen om het leven kwamen en 40 mensen gewond raakten. Vanwege herhaaldelijke aanvallen en bedreigingen met geweld sloot de organisatie begin november het project in Ad Dhale. Duizenden Jemenieten hebben hierdoor geen toegang tot de humanitaire en medische hulp die ze hard nodig hebben. De organisatie roept alle strijdende partijen in het conflict op burgers, hulpverleners en ziekenhuizen te beschermen.



Sinds de start van het conflict in Jemen in maart 2015 behandelde Artsen zonder Grenzen meer dan 80.000 patiënten die gewond raakten door geweld. Tussen 1 en 15 november dit jaar alleen al behandelde de organisatie meer dan 510 mensen in de ziekenhuizen en klinieken in Hodeidah, Abs, Aden, Hajjah en Mocha. Onder hen waren 33 kinderen en 31 vrouwen. 241 mensen raakten gewond door geweerschoten, 227 door ontploffingen en 30 door granaatscherven. Om de grote toename van het aantal oorlogsgewonden te kunnen blijven opvangen,, werd het aantal bedden in de ziekenhuizen in Aden, Hodeidah en Mocha uitgebreid van 133 naar 172.