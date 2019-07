Half miljoen mensen op de vlucht in Kameroen: Nederland geeft noodhulp

Half miljoen mensen op de vlucht



Nederland geeft noodhulp in Kameroen



Bijna een half miljoen mensen in het zuidwesten van Kameroen, hebben huis en haard verlaten vanwege gewelddadige confrontaties tussen gewapende groepen, die strijden voor onafhankelijkheid, en het leger.



Stichting Vluchteling, CARE Nederland en Plan International nemen het initiatief om binnen het samenwerkingsverband van de Dutch Relief Alliance (DRA) noodhulp te bieden aan de overwegend Engelssprekende, zuidwestelijke regio’s South West en North West in Kameroen. Meer dan een half miljoen burgers zijn op de vlucht voor gewelddadige confrontaties tussen gewapende groepen, die strijden voor onafhankelijkheid, en het Kameroense leger. Er is een groot tekort aan eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar en worden hard getroffen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt via de DRA per direct een budget van 2 miljoen Euro beschikbaar voor noodhulp in Kameroen.



De stroom van ontheemden in de North West en South West provincies (zie kaartje) legt een grote druk op gastgemeenschappen die zorgen voor eerste opvang. Door aanhoudend geweld tussen gewapende groepen en het leger en het in brand steken van honderden dorpen zijn steeds meer mensen op de vlucht. Duizenden mensen houden zich schuil in de bossen of op het platteland, zonder enige hulp. Doordat mensen het land niet meer kunnen bewerken is er een groot tekort aan voedsel. Meer dan 80 procent van de scholen is gesloten, waardoor kinderen leerachterstand oplopen en kwetsbaar zijn voor geweld of misbruik. Veel ziekenhuizen en gezondheidsposten zijn beschadigd of verwoest en veel medische staf is gevlucht.



Stichting Vluchteling, CARE Nederland en Plan International gaan onder meer werken aan verbetering van de voedselvoorziening, hygiëne, sanitaire voorzieningen, en gezondheidszorg, en bieden bescherming. Vooral kinderen, vrouwen en meisjes zijn kwetsbaar voor uitbuiting en (seksueel) geweld. De drie Nederlandse hulporganisaties brengen elk hun eigen specifieke expertise in en vullen elkaar aan waar nodig. Ze werken nauw samen met lokale organisaties. Stichting Vluchteling coördineert deze noodhulp. Naar verwachting krijgen circa 50.000 mensen levensreddende noodhulp binnen een periode van maximaal 6 maanden.