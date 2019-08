Welke cosmetica nemen jongeren mee naar een onbewoond eiland?

In 2019 liet de NCV een omvangrijke studie uitvoeren naar de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van jongeren en de rol van persoonlijke verzorging daarbij.



Jongeren (14-21 jaar) ervaren naast stemmingswisselingen en de ontluikende seksualiteit, vaak ook een verlies aan controle: zowel op lichamelijk, sociaal als familiaal vlak. Met uiterlijke verzorging herwinnen jongeren zelfvertrouwen; het geeft ze het gevoel meer controle te hebben. Om inzicht te krijgen in de meest belangrijke cosmeticaproducten voor jongeren, stelden de onderzoekers hen de vraag: als je 3 producten zou mogen meenemen naar een onbewoond eiland, welke zouden dat zijn?



De antwoorden bevestigden de conclusies van het jeugdonderzoek: jongeren willen goed verzorgd zijn, omdat ze daarmee controle terugkrijgen en zich zekerder voelen. Daarom kiezen zij voor reinigende en verzorgende producten zoals tandpasta, shampoo, deodorant en doucheproducten. Wat bereiken ze concreet met het gebruik van deze producten op een onbewoond eiland:



- door fris te ruiken vallen ze niet (in negatieve zin) op



- ze voelen zich mannelijker vs. vrouwelijker



- ze voelen zich aantrekkelijker



- ze horen er meer ‘bij’



De NCV adviseert jongeren overigens, om ook anti-zonnebrandcrème mee te nemen! 



Meer weten over de invloed van cosmetica op het zelfvertrouwen van jongeren? Zie het onderzoek uitgevoerd door het Duitse onderzoeksbureau rheingold salon ‘Jeugd Uitgelicht: een verzorgd uiterlijk om controle terug te krijgen' op http://www.jeugduitgelicht.nl.