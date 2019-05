Koningin Máxima bezoekt ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ARQ heeft vandaag Hare Majesteit Koningin Máxima ontvangen voor een werkbezoek. De Koningin heeft tijdens het werkbezoek zowel medewerkers als patiënten van ARQ gesproken. Onderwerpen waren onder andere hoe je om kan gaan met schokkende gebeurtenissen en hoe je voorkomt dat mensen na aanslagen, oorlog of ongelukken permanent last houden van deze ervaring. Ook waren er demonstraties van behandelmethodes, zoals de innovatie 3MDR behandeling waar met behulp van een loopband en virtual reality patiënten met PTSS worden behandeld.



Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum: “Wij zijn verheugd met het bezoek van Koningin Máxima aan ARQ. De interesse die zij vandaag toonde in de gesprekken met onze patiënten en medewerkers was bijzonder om te ervaren. Het benadrukt ook het belang van aandacht voor getroffenen van schokkende gebeurtenissen en het belang van preventieve maatregelen, goede zorg, kennisuitwisseling en onderzoek op het gebied van psychotrauma.”



ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is de nieuwe naam van Arq Psychotrauma Expert Groep. ARQ heeft alle psychotrauma expertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld. ARQ is sinds de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de zorg voor getroffenen, met een sterke focus op innovatie.



ARQ is in 2007 door Stichting Centrum’45 opgericht om de kennis en expertise op psychotraumagebied te bundelen. Organisatieonderdelen zijn onder andere Centrum’45, Stichting 1940-1945, Stichting Pelita, Impact en het Instituut voor Psychotrauma (IVP). ARQ biedt preventieve ondersteuning en -advies rondom schokkende gebeurtenissen. Verzorgt opleidingen en trainingen en doet wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zorgt ARQ voor mensen met complexe psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandelingen. Daarnaast adviseert ARQ organisaties en overheid met betrekking tot de zorg voor getroffenen na aanslagen, rampen of crises. Zowel in Nederland als in Europa en daarbuiten.