Kaartenwebshop verkoopt levensgrote valentijnskaarten

Online kaartenwinkel Kaartje2go heeft sinds maandagochtend levensgrote valentijnskaarten in zijn webshop. De valentijnskaarten hebben een hoogte van 1,6 meter. Romantici zetten hun liefde volgens Kaartje2go groots op de kaart met dit valentijns gebaar.



Kaart is naar wens aan te passen



Klanten maken de levensgrote valentijnskaart heel persoonlijk met de naam van hun geliefde op de voorkant. Ook bepalen verliefden helemaal zelf welke tekst ze binnenin de kaart zetten. Wanneer klanten liever een ander ontwerp willen, is dit volgens de kaartenwebshop in overleg mogelijk. Kaartje2go adviseert geen foto’s toe te voegen aan de kaarten, want door de grootte van de valentijnskaart kan dit de ontvanger misschien afschrikken.



Valentijnskaart valt niet op de deurmat



Kaartje2go geeft wel aan dat de valentijnskaart als pakketpost wordt aangeboden, want de kaart past niet door de brievenbus. Liefhebbers van de klassieke valentijnskaart die op de deurmat valt smokkelen de kaart het beste in het huis van de ontvanger en leggen deze zelf op de deurmat. De dubbele kaart is gemaakt van het materiaal polypropeen en kost €149,- per stuk. Kaartje2go verwacht een grote vraag naar dit type kaartformaat. De levensgrote valentijnskaart is te bestellen via de volgende link www.kaartje2go.nl/valentijnskaarten/levensgroot.



Online kaartenwebshop Kaartje2go



Kaartje2go is een van de grootste kaartenwebshops van Nederland. Het bedrijf is opgericht in 2006 en verstuurt meer dan 10 miljoen kaarten per jaar, waaronder valentijnskaarten, uitnodigingen en geboortekaartjes.