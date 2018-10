Mantelzorg in Nederland: de 5 meest voorkomende problemen

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg, de dag waarop mantelzorgers in het zonnetje gezet worden. Als gevolg van de groeiende zorgvraag en de toenemende zorgkosten geeft inmiddels 1 op 3 Nederlanders boven de 16 mantelzorg aan een naaste. Een groot deel daarvan heeft echter zelf ook (vaak onbewust) behoefte aan ondersteuning. Samen met Thebe en Thebe Extra zette Medicinfo de meest voorkomende problemen op een rijtje. Ervaringsdeskundigen zullen deze problemen, en de oplossingen, tevens bespreken in een live webinar voor mantelzorgers.



Zorgen voor een naaste is heel waardevol maar kan een grote stempel drukken op het leven van een mantelzorger. Mantelzorger zijn is iets dat mensen vaak onverwacht overkomt, vandaar dat het ook veel vragen, onzekerheden en onrust met zich mee kan brengen. Uit gesprekken die de specialisten van Medicinfo dagelijks met mantelzorgers hebben, blijkt dat dit de meest voorkomende problemen zijn:



1. Bewustwording



De meeste mensen worden niet bewust mantelzorger. Zij helpen een partner, familielid of iemand uit hun omgeving en langzaamaan besteden ze steeds meer van hun tijd hieraan. Bewustwording is daarom erg belangrijk: het duurt meestal een tijdje voordat mensen zichzelf als mantelzorger zien. Vaak gebeurt dit pas als zij beseffen dat de impact op hun leven steeds groter wordt.



2. Impact op je leven



Mantelzorg kost veel tijd en energie. Niet alleen de daadwerkelijke tijd dat men besteedt aan het regelen van zaken en het verzorgen zelf. De meeste mantelzorgers zijn er 24 uur per dag mee bezig in hun hoofd. Naarmate zij er langer mee bezig zijn groeit de impact die het op hun eigen leeft heeft.



3. Moeite met hulp vragen



Veel mantelzorgers vinden het moeilijk om hulp te vragen aan hun omgeving. Ze willen niemand tot last zijn of onderschatten hun eigen behoefte aan ondersteuning. De eerste stap om hiermee om te gaan is een zogenaamd zorgnetwerk op te zetten, bestaande uit familie en kennissen, die bepaalde taken uit handen kunnen nemen en bereikbaar te zijn in bepaalde gevallen. Voor veel mensen helpt het ook om contact te hebben met andere mantelzorgers. Daarnaast is het raadzaam voor mantelzorgers om op hun werk kenbaar te maken dat zij mantelzorger zijn want er zijn verschillende verlofregelingen mogelijk.



4. Men weet niet waar ze terecht kunnen voor hulp



Naast het feit dat zij moeite hebben met hulp vragen, blijkt ook dat veel mantelzorgers niet goed weten bij welke instanties ze terecht kunnen voor hulp. Wie online gaat kijken zal uitkomen bij diverse instanties. Start bij de huisarts en Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen je wegwijs maken in de wereld van mantelzorg.



5. Overbelasting



Voorkomen is beter dan genezen maar veel mantelzorgers merken te laat op dat zij overbelast zijn. Dit kan leiden tot stressklachten en burn-out verschijnselen. Het lijkt overbodig te zeggen dat een goede balans in werk, ontspanning en mantelzorg belangrijk is maar dit blijkt wel de manier om als mantelzorger zelf gezond te blijven.



Praten met ervaringsdeskundigen



Omdat een grote groep mantelzorgers niet, of te laat, aan de bel trekt wanneer de druk te zwaar wordt organiseert Medicinfo samen met zorgaanbieder Thebe en ledenvereniging Thebe Extra een webinar op 5 november. Dat is een interactieve live uitzending waarbij deelnemers per live chat vragen kunnen stellen aan experts over hun eigen situatie. Tijdens het webinar worden de meest voorkomende problemen van mantelzorgers besproken door een mantelzorger, mantelzorgmakelaar en een professional die werkt met jonge mantelzorgers. Het webinar is gratis en voor iedereen toegankelijk op de laptop, tablet of mobiele telefoon. Meer informatie en aanmelden kan op https://www.thebe-extra.nl/mantelzorg.