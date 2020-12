Grote Prins Claus Prijs voor Ibrahim Mahama (Ghana)

Grote Prins Claus Prijs voor Ibrahim Mahama



De zeven laureaten van de Prins Claus Prijs 2020 zijn vandaag bekendgemaakt tijdens een online ceremonie. Het Prins Claus Fonds huldigt visionaire personen en organisaties voor hun excellente en baanbrekende werk op het gebied van cultuur en ontwikkeling.



De laureaten van 2020 zijn:



Grote Prins Claus Prijs



Ibrahim Mahama (beeldend kunstenaar, Ghana)



Overige Prins Claus Prijzen:



Açik Radyo (onafhankelijke radio-omroep, Turkije)



Diamantina Arcoiris (modeontwerper, Colombia)



Fendika Cultural Centre (muziek en cultureel centrum, Ethiopië)



Tunakaimanu Fielakepa (textielkunst en expert cultureel erfgoed, Tonga)



m7red (architectuur en activistisch netwerk, Argentinië)



Next Generation Prijs



Hira Nabi (filmmaker, Pakistan)



Online Prijzen Ceremonie



Vanwege het coronavirus is de uitreiking van de Prins Claus Prijzen online gepresenteerd. Wereldwijd zijn kijkers uitgenodigd in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Tijdens de plechtigheid spraken Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden, erevoorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds, en Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de kracht van de cultuur.



‘De laureaten van dit jaar hebben (eens te meer) laten zien dat er voor creativiteit geen minimum of maximum leeftijd geldt, en dat geen groep, cultuur of land het alleenrecht heeft op inspiratie. Overal op de wereld zijn kunstenaars en cultureel ondernemers, die door hun positieve werk op lokaal niveau de draad vormen die hun samenleving verbindt.’ - ZKH Prins Constantijn, erevoorzitter Prins Claus Fonds



In haar speech aan de laureaten zei Minister Kaag dat hun inspanningen ‘dit jaar meer dan ooit nodig zijn.’ 'Nu de wereld zelf is afgesloten, is kunst de sterkste en waarachtigste manier waarop wij de wereld kunnen ervaren. Want wat is kunst anders dan een vertolking van ervaringen? Van het leven zelf, met al zijn onvolkomenheden en verrassingen, ontberingen en verrukkingen, zijn lelijkheid en schoonheid. Kunst is een lens waardoor we kunnen proberen het leven te begrijpen, om er een betekenis en een nieuwe vorm aan te geven.’ - Minister Sigrid Kaag



Tevens worden de Prins Claus Prijzen aan de laureaten gepresenteerd in hun eigen land tijdens een plechtigheid in de Nederlandse ambassades aldaar.



Over de Prins Claus Prijzen 2020



Voor meer informatie over de prijswinnaars, zie het Rapport Prijzen Commissie: princeclausfund.org/awards-laureates-2020



Ibrahim Mahama (Ghana), de winnaar van de Grote Prins Claus Prijs 2020, is een beeldend kunstenaar die zich actief inzet om sociale omstandigheden te verbeteren. In zijn krachtige kunstwerken maakt hij gebruik van provocatieve materialen en locaties om historische verhalen te onderzoeken en te laten zien, om de belangrijke rol van arbeid te bevestigen, de autoriteiten ten verantwoording te roepen en kritiek te leveren op het wanbeheer van natuurlijke rijkdommen. Om het gebrek aan mogelijkheden en faciliteiten in zijn geboortestreek te compenseren richtte hij een voor iedereen toegankelijk cultureel centrum op en organiseerde hij andere sociale projecten, die zorgen voor werk, onderwijs, studioruimte en creatieve activiteiten.



Açik Radyo (Turkije) is een onafhankelijke radio-omroep, een collectief dat voornamelijk uit vrijwilligers bestaat. De ‘Open Radio’ is opgericht door ömer Madra, oud-docent internationaal recht en mensenrechten, en heeft fundamentele vrijheid en een pluralistische democratie hoog in het vaandel staan. De omroep biedt diepte-analyses, lokale informatie en inzicht in een breed scala aan politieke, culturele en sociale onderwerpen. Het is een platform voor tegengestelde meningen, geëngageerd debat en actieve deelname van luisteraars



Diamantina Arcoiris (Colombia) is modeontwerpster. Zij heeft haar kennis en vaardigheden tot middel gemaakt om mensen aan de zelfkant van de maatschappij te helpen. In een van de ruigste wijken van Bogotá vestigde ze de Fundación Rediseñandonos (Stichting Herontwerp Jezelf), een veilige gemeenschap waar inspirerende workshops plaatsvinden. Uitgaande van de therapeutische aspecten van creatief denken en creatief bezig zijn, biedt ze mensen de mogelijkheid om alternatieven te onderzoeken en hun leven op de rails te krijgen.



Fendika Cultural Center (Ethiopië) is een bruisende creatieve hotspot in het centrum van Addis Abeba. Eigenaar en manager is danser en choreograaf Melaku Belay. Het centrum is een smeltkroes van traditionele en eigentijdse culturele uitingsvormen, waarin kunstenaars van alle generaties met nieuwe vormen experimenteren en oude vormen in alle artistieke disciplines nieuw leven inblazen, van muziek en poëzie tot beeldende kunsten en performance. Het centrum is een populaire en unieke katalysator voor de Ethiopische cultuur.



Tunakaimanu Fielakepa (Tonga) zet zich in voor het behoud van het Tongaanse erfgoed, zijn taal, tradities, waarden en gewoonten. Naast haar levenslange betrokkenheid bij onderwijs en ontwikkeling van de gemeenschap is ze een expert op het gebied van koloa, de textielkunst van Tongaanse vrouwen. Ze werkt samen met gemeenschappen om alle aspecten van deze unieke praktijk te behouden en nieuw leven in te blazen. Door research, tentoonstellingen en publicaties draagt zij bij aan het behoud en de bevordering van de sociale en esthetische waarde van koloa in de Tongaanse samenleving.



m7red (Argentinië) is een onafhankelijk netwerk van sociaal bewogen architecten en ruimtelijke planners. Samen met burgers, vooral ondervertegenwoordigde groepen, strijden ze tegen ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op de openbare ruimte. Ze verzetten zich tegen van bovenaf opgelegde processen van publieke besluitvorming en werken samen met belanghebbenden, onderhouden relaties met belangrijke experts en creëren innovatieve middelen om de machtsstructuren, gevestigde belangen en politieke druk inzichtelijk te maken. Door hun inspanningen maken ze mensen mondiger, zodat ze beter kunnen opkomen voor hun rechten in de openbare ruimte.



Hira Nabi (Pakistan) is de Next Generation Prins Claus Laureaat van 2020. Ze is een filmmaker en multimedia kunstenaar, die met politiek inzicht en poëtische intensiteit allerlei aspecten van de hedendaagse realiteit onderzoekt. Ze doet gedetailleerd onderzoek naar de lokale gevolgen van allesomvattende kwesties zoals globalisering en aantasting van het milieu, waarbij ze harde feiten contrasteert met inventieve verhalen en lyrische beeldtaal. Met haar combinatie van kritisch onderzoek en persoonlijke esthetische visie inspireert zij de volgende generatie om zich te verzetten tegen populisme en zijn individualiteit te behouden.



De Prins Claus Prijzen



Sinds 1977 kent het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling Prins Claus Prijzen toe aan personen, groepen en organisaties die met hun culturele activiteiten een positieve bijdrage leveren aan hun samenleving, vooral in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Caraïben en Oost-Europa. De Prins Claus Prijzen eren relevante bijdragen in gebieden waar de middelen of mogelijkheden tot culturele expressie en creatieve productie beperkt zijn en behoud van cultureel erfgoed in het geding is.



Het Prins Claus Fonds



Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en huldigt kunstenaars en cultureel ondernemers in gebieden waar de cultuur onder druk staat. https://princeclausfund.org