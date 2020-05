Online persbriefing: de nieuwe EU-meerjarenbegroting

Voordat Europa werd getroffen door de coronacrisis voerden Europese politici hevige discussies over de EU-meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar. De onderhandelingen voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) werden door de pandemie even op een laag pitje gezet, maar deze worden weer hervat. De Europese Commissie zal binnenkort een aangepast voorstel presenteren. Het Europees Parlement debatteert woensdag met Commissievoorzitter Von der Leyen over dit nieuwe voorstel. Vrijdag stemt het Parlement over een resolutie. Het EP stemt daarnaast op woensdag over een oproep aan de Europese Commissie om met een noodplan te komen. Mochten de begrotingsonderhandelingen mislopen, dan moeten er garanties komen zodat ontvangers van EU-subsidies hier ook na 1 januari 2021 op kunnen rekenen.



Op woensdag 13 mei tussen 11:00 en 11:30 uur gaat Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA, tijdens een online persbriefing in op de nieuwe meerjarenbegroting. Voorafgaand aan het plenaire debat en de stemming praat hij u bij over een MFK dat Europa een uitweg uit de crisis moet bieden. Vervolgens is er ruimte voor vragen.



