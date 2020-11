‘De aarde kan ons consumptiegedrag niet aan’

28 november is Niet-Winkeldag (Koop Niets Dag). ANP Expert Support legde drie deskundigen deze stelling voor: We zouden allemaal moeten consuminderen.



Jelle de Jong, Algemeen directeur IVN Natuureducatie:



“De aarde kan ons huidige gedrag en consumptiepatroon gewoonweg niet aan. Afgelopen jaar hadden we 1,75 aardes nodig om de toekomstige generaties niet tekort te doen. We gebruiken domweg te veel grondstoffen en veroorzaken teveel CO2-uitstoot met onze soms onnodige consumptie. Hierdoor komt ook de natuur wereldwijd onder druk te staan.



“Als de welvaart wereldwijd verder toeneemt, hebben we straks wellicht drie aardes nodig. Maar we hebben er maar één... Als steeds meer mensen zouden eten en kopen waar ze echt van genieten, dan blijkt dat de consumptie drastisch afneemt. Als iedereen nu een beetje inschikt, dan passen we ook in de toekomst allemaal op deze levende en bloeiende planeet.”



Cees-Jan Pen, lector bij het Lectoraat de Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen:



“De online retailsector groeit tegen de klippen op en de coronacrisis heeft dit verder versterkt. Zelfs de grootste 'diehard fysieke shopper' bestelt inmiddels online. We moeten niet verder doorschieten in onze wegwerp-, bestel- en 'gratisbezorg'-economie. Voor individuele consumenten is het echter moeilijk koopgedrag aan te passen, zeker als daar geen financiële ruimte voor is.



“Consumptiepatronen structureel veranderen moet starten bij de overheid (via regelgeving, belastingen en subsidies). Secundair bij producenten die meer kunnen inzetten op circulaire verdienmodellen, gebaseerd op kwalitatief hoogwaardigere producten met een langere levensduur en gekoppeld aan betalen voor gebruik in plaats van bezit. Koppel deze nieuwe circulaire businessarrangementen aan investeringen in het compacter maken van binnensteden. Zo kunnen ondernemers en overheden samen zorgen voor winkelcentra en binnensteden die toekomstproof zijn.”



Chris Lanting, Director Retail Agency, Colliers International:



‘’Een nieuwe aankoop kan een kortstondige boost aan je humeur geven. In dit sombere jaar geldt dat misschien wel meer dan ooit. De verleiding wordt nog groter door hoge kortingen op Black Friday. Het is daarom goed dat de Niet-Winkeldag een tegengeluid biedt.



“Maar willen we écht wat bereiken, dan moeten we niet één dag stoppen met shoppen maar voor altijd structureel minder kopen. Heb ik het echt nodig? Kan het oude product nog worden gerepareerd? Ga ik het gebruiken? Kan ik het van iemand lenen? Die vragen moeten we onszelf altijd stellen. Kom je tot de conclusie dat de aankoop echt noodzakelijk is, ga dan voor lokaal, duurzaam en goede kwaliteit.”