NSWZ: “Uw kind zwemveilig? Den Haag bepaalt! Wel schoolzwemmen, geen zwemles”

Na maanden van strijd voor duidelijkheid en openheid over de zwemveiligheid voor kinderen en de toekomst van het zwemonderwijs is er een nieuwe fase aangebroken. Op verschillende plaatsen in Nederland is bekend dat het schoolzwemmen vanaf maandag weer word opgestart.



Onder andere zwembad De Kulk in Vlaardingen heeft van de gemeente de opdracht gekregen maandag het schoolzwemmen weer te hervatten.



De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid maakt zich al maanden lang hard voor het bepleiten van de zwemveiligheid voor kinderen en het belang van de voortgang van zwemlessen voor de allerkleinsten. De afgelopen dagen is dit ook op het niveau van de Tweede Kamer, de Veiligheidsregio’s en met de leden van het OMT gecommuniceerd. Nu blijkt dat verschillende gemeentes de opdracht geven het schoolzwemmen weer op te starten wordt er dus een selectie gemaakt welke kinderen mogen leren zwemmen en meer kans hebben om zwemveilig te zijn van de zomer.



"Dit is absoluut ontoelaatbaar in deze maatschappij waarbij op verschillende vlakken van de bevolking onzekerheden zijn over de veiligheid. Al maanden proberen wij duidelijk te maken dat zwemonderwijs bovenaan de agenda moet komen om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Met deze actie laat het kabinet zien te selectief te zijn en geen flauw idee te hebben wat zich afspeelt op de vloer. Een overheid mag in een land als Nederland niet gaan bepalen welke kinderen wel of niet veilig zijn van de zomer." Volgens Shiva de Winter, voorzitter de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid.



Met dit besluit laat het kabinet zien te 'TE' selectief te zijn en geen goed beeld te hebben van wat zich afspeelt in het veld. Een overheid zou in een land als Nederland niet mogen bepalen welke kinderen wel of niet veilig zijn van de zomer.



In navolging van de aankondigingen geeft Shiva de Winter aan dat zijn eigen Zwemschool De Winter Sport in Hilversum voornemens is vanaf maandag de zwemlessen in zijn eigen zwembad ’T Gooische Bad te gaan hervatten voor de schoolkinderen tot 8 jaar. De routekaart die De Winter heeft opgesteld wordt iets aangepast. Zwemschool De Winter Sport werkt met zogenaamde inhaal- en afmeldlessen. Om aan te schuiven bij de regels van het onderwijs moet er met vaste groepen gewerkt worden. Hierdoor is duidelijk welke kinderen in welke groep zitten om bij een besmetting de hele groep thuis te laten.



"De Winter wil nu duidelijkheid van de overheid over de toekomst van zwemles. De NSWZ roept op aan zwembaden om op te staan en voor te bereiden voor heropening maandag. "Het kan en mag niet zo zijn dat kinderen selectief geselecteerd worden." Volgens De Winter.



NSWZ: "Neem hierbij ook in acht dat schoolzwemmen bij de meeste gemeentes in Nederland zijn er al jaren geleden is uit bezuinigd. Hierdoor ontstaat er een grote kloof tussen welk kind er wel en welk kind er niet veilig van de zomer kan genieten. Naast de willekeur van maatregelen zal er dus voor de Nederlandse kinderen een verschil ontstaan welke privileges een gemeente kan bieden. Ook binnen gemeenten zijn niet alle scholen in staat het schoolzwemmen te bekostigen. Scholen waarvan de eigen bijdrage hoger ligt maken meer kans op een plekje binnen de gemeentelijke zwembaden."