Ad Hoc Beheer en NVM A&LV tekenen intentieverklaring

Zoveel mogelijk zinvol herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Dat willen NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) en Ad Hoc Beheer. Tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam beklinken Ad Hoc-directeur Claudia Duinisveld en NVM A&LV-voorzitter Ard Klijsen vandaag de samenwerking door een letter of intent te ondertekenen.



Samenwerking om vrijkomende agrarische bebouwing zinvol te herbestemmen



De leegstand op het platteland is enorm. De inschatting is dat momenteel circa 11 miljoen m2 agrarische bebouwing leegstaat. De verwachting is dat tot 2030 nog eens ongeveer 40 miljoen m2 agrarische bebouwing vrijkomt en daarmee het totaal uitkomt op zo’n 51 miljoen m2. Makelaar/taxateur Ard Klijsen (NVM): “Alles bij elkaar genomen, ziet het er naar uit dat ongeveer de helft van de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s) in 2030 leeg zal blijven staan. Sloop is voor die bebouwing de meest logische optie. De oppervlakte die daarmee vrijkomt zou kunnen worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt, gezien de toenemende tekorten op de huidige woningmarkt en het achterblijven van de nieuwbouwopgave. De andere 50% van de VAB kan echter worden herstemd tot woonruimte of voor ander, al dan niet agrarisch, hergebruik.”



Transitie buitengebied mogelijk maken



Leden van de NVM-vakgroep A&LV en Ad Hoc Beheer willen vanaf nu gaan samenwerken om de transitie in het buitengebied mogelijk te maken en leegstand op het platteland - en hiermee ook verloedering en criminaliteit - te voorkomen. Ad Hoc Beheer zal diensten op het gebied van leegstandbeheer, tijdelijke verhuur, tijdelijke concepten, toezicht en beveiliging van VAB aanbieden en de leden van NVM A&LV zullen op zoek gaan naar kansen voor VAB-eigenaren om Ad Hoc Beheer dienstverlening in te zetten. Claudia Duinisveld (Ad Hoc): “Het is mooi als twee marktpartijen de meerwaarde zien om op het punt van leegstand samen te werken. Wij zijn trots dat Ad Hoc haar diensten op het gebied van leegstandbeheer, tijdelijke verhuur, toezicht en beveiliging aan de leden van de NVM kan aanbieden om zo hiermee verloedering en criminaliteit ook op het platteland tegen te gaan.