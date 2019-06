Opnieuw hoge Amerikaanse onderscheiding voor Doets Reizen

Doets Reizen uit Heerhugowaard heeft in Los Angeles voor de zesde maal een prestigieuze Amerikaanse Oscar voor de Reiswereld in de wacht gesleept.



De reisorganisatie uit Heerhugowaard, die wordt geleid door Elske Doets (Zakenvrouw van het Jaar 2017), is onderscheiden met de Chairman’s Circle Honors Award, beter bekend als de Oscar voor de reiswereld. Hiermee mag de Doets Reizen zich tot de vijftig beste Amerikaspecialisten van de wereld rekenen. De jury beoordeelt de bedrijven op hun innovatieve aanpak, marketing-inspanningen en uiteindelijk natuurlijk resultaat en omzet.



De prijs werd afgelopen weekend uitgereikt door Brand USA de koepel van toerismebureaus in de Verenigde Staten. Eerder viel Doets al in 2013, 2015, 2016, 2017 en 2018 in de prijzen. Een bijzondere prestatie, want dat betekent dat Doets Reizen zich een positie heeft weten te verwerven tussen grote reisorganisaties uit landen met een veel grotere thuismarkt, als bijvoorbeeld China, India, Brazilië en India. Geen enkele andere Nederlandse reisorganisatie slaagde tot nu toe zich een dergelijke positie in Amerika te verwerven.



Erkenning



Elske Doets toonde zich zeer verheugd met Amerikaanse erkenning. ,,Al voor de zesde keer, daar ben ik wel een beetje beduusd over, want het wordt ieder jaar moeilijker," zegt Elske Doets vanuit Los Angeles. ,,Maar de prijs vooral van belang voor onze reizigers. Het geeft ons de bekendheid om op de best mogelijke locaties accomodaties in te kopen, waardoor we onze reizigers op plekken kunnen brengen, waar anderen niet meer terecht kunnen."



Het bedrijf van Doets zit midden in een transitie. Ooit richtte haar vader Jan Doets America Tours op, voor reizen naar alleen de Verenigde Staten en Canada. Sinds 1 maart 2019 gaat de onderneming als Doets Reizen door het leven. ,,Omdat we de aanpak die ons in Amerika groot heeft gemaakt ook op andere markten willen loslaten. Reizen met Doets doe je niet meer alleen naar de Noord-Amerika. Wie gewend is aan onze gedegen ervaring en aanpak kan binnenkort ook naar andere werelddelen met Doets. Volgens hetzelfde principe, en dus met dezelfde kwaliteit."



De Reis Oscar werd afgelopen zaterdagavond uitgereikt op het jaarlijkse congres van de Amerikaanse reiswereld, de zogenaamde International Pow Wow. Dit jaar vond die plaats in Anaheim, bij Los Angeles..



Einde persbericht



--------