Grote onduidelijkheid voor groepsaccommodaties blijft

Eibergen, 20 mei 2020. De persconferentie van premier Rutte op 19 mei heeft niet geleid tot meer duidelijkheid voor groepsaccommodaties. Nog altijd is het voor ondernemers een lastige puzzel om er achter te komen wat er mogelijk is. Vooral de verschillen in landelijke uitgangspunten en de richtlijnen vanuit de 25 veiligheidsregio’s zorgen voor verwarring. Die signalen ontvangt Vakantieadressen.nl van de aangesloten groepsaccommodaties.



Op de persconferentie gaf de premier aan dat de horeca en culturele instellingen met ingang van 1 juni weer open mogen. Daarbij wordt een maximum van 30 personen toegestaan. Dit aantal zou voor veel groepsaccommodaties voldoende mogelijkheid bieden om de centrale ruimte in te richten volgens de normen van een restaurant (o.a. met 1,5 meter afstand tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren). Veel groepsaccommodaties hebben echter geen horecavergunning en vallen waarschijnlijk niet onder deze regeling.



Na elke toespraak van de premier, moeten alle 25 veiligheidsregio’s de nieuwe algemene richtlijnen eerst vertalen naar hun regio en vervolgens publiceren op hun eigen website. Hier zitten vaak meer dan 5 werkdagen tussen wat leidt tot ergernis bij recreatieondernemers.



De onduidelijkheid geldt niet alleen voor de ondernemers. Bij het boekingsplatform voor groepsaccommodaties komen ook vanuit vakantiegasten veel vragen binnen of het nu wel of niet toegestaan is om met een groep op vakantie te gaan. Die vraag is echter niet zo simpel te beantwoorden. De verschillen per veiligheidsregio zijn op dit moment enorm. De veiligheidsregio Drenthe biedt bijvoorbeeld al ruimte voor de verhuur aan meerdere gezinnen. Een van de voorwaarden in deze regio is dat er meerdere compartimenten moeten zijn waar gezinnen en/of huishoudens kunnen verblijven. Daarnaast moeten zij beschikken over eigen sanitaire voorzieningen. Het is dus verstandig om contact te zoeken met de recreatieondernemer over wat wel en niet mogelijk is en in welke vorm.



Creativiteit van ondernemers



Ondernemers denken in kansen en mogelijkheden en gaan dan ook volop op zoek naar de mogelijkheden die zij nog wel hebben. Inmiddels bieden steeds meer groepsaccommodaties hun verblijf aan als ‘zeer ruim’ vakantiehuis voor een gezin. Dat gebeurt vaak tegen een fors lager tarief. Ook worden accommodaties, waar mogelijk, opgesplitst in kleinere individuele eenheden, zodat deze onder het hotelregime komen te vallen.



Grooters noemt nog enkele voorbeelden van ondernemers die creatief maatregelen nemen:



-Een luxe vakantieboerderij in Aalten gaat de ‘boerderij’ met 12 slaapkamers en 10 badkamers weer splitsen in zoals het vroeger was, een Voorhuis en een Achterhuis. De investering in een nieuwe keuken is inmiddels gedaan. De keuken wordt volgende week geleverd.



-Een groepsaccommodatie in Haps, gemaakt van leem en stro, gaat tijdelijk weer op de B&B tour. De 6 slaapkamers met eigen badkamers zijn een mooie basis voor een redelijk rendement.





De ondernemers zijn er bij gebaat dat zij duidelijke richtlijnen krijgen. Alleen op die manier kunnen zij inspelen op de veranderende situatie.



