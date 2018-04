Blond, Dubbel, Tripel en Quadrupel populairst bij pilsdrinker

Traditionele bierstijlen, de blond (37%), dubbel (27%), tripel (28%) en quadrupel (12%) worden na pils (77%) het meeste gedronken. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Novioresearch in opdracht van Hertog Jan.



Jonge bierdrinker experimenteert



De hopbittere IPA (11%) kan zich na een grote opmars scharen in het rijtje van de amber (11%), Saison (8%), Porter/stout (7%) en Barrel Aged bier (7%). Verder doen de seizoensbieren, het bockbier (33%) en het wit- en weizenbier met (40%) het bijzonder goed. De jonge generatie pilsdrinkers (18-29 jaar) experimenteert het meeste en drinkt de grootste variëteit aan bierstijlen. Opvallend is wel dat niet de 65 plusser (vooral pils) de meeste bockbieren drinkt maar de midlife bierdrinker, 30-49 jaar.



Barrel Aged bieren bezig aan snelle opmars



Na de IPA zijn de vatgerijpte bieren bij de bierdrinker aan een sterke opmars bezig. Terwijl brouwers pas sinds een jaar meer vatgerijpte bieren op de markt brengen, drinkt nu al 8% van de bierdrinkers dit biertype. Vooral bij de jonge generatie tussen de 18 en 29% is de bierstijl met 12% veel gedronken. Dat is opvallend aangezien deze bieren in prijsniveau tussen de 15 à 25 euro per fles liggen.



Gerard van den Broek, Meesterbrouwer Hertog Jan: “Het beeld dat uit het onderzoek komt wordt bevestigd tijdens onze exclusieve voorverkoop afgelopen zaterdag. Maar liefst 1.250 bierliefhebbers kwamen naar Arcen om een fles Hertog Jan Grand Prestige Vatgerijpt te bemachtigen. We zien dat de leeftijd van deze bezoekers steeds meer de jonge bierdrinker is. Ook deze generatie kiest voor smaak, kwaliteit en een bijzonder bier om van te genieten.”



Hertog Jan Grand Prestige Vatgerijpt is samen met sterrenkok Luc Kusters van Bolenius ontwikkeld. Hij invuseerde het bier met specerijen zoals vanille, Jeneverbes en VOC-kruiden. Het bier is gerijpt op Bourbon Whiskyvaten.