Inktspot komt naar Limburg

Vanaf 28 september zijn de 100 scherpste en grappigste politieke tekeningen van het afgelopen jaar weer te zien in het Limburgs Museum. Vlak na de bekendmaking van de winnaar van de prestigieuze Inktspotprijs 2019 worden alle 100 genomineerde cartoons op groot formaat tentoongesteld in de expositie Inktspot.



Zoals elk jaar geeft Inktspot een fascinerend beeld van waar Nederland zich druk over heeft gemaakt. Veel Trump, veel Baudet, Frans Timmermans die een tomaat oppeuzelt, premier Rutte die nederig een cadeau met dividendbelasting aanbiedt aan twee verwende kinderen (Shell en Unilever) op een troon, een bloeddorstige Chinese beer met een masker van een lieve panda, een Britse vlag die stapsgewijs verandert in een verkeersbord met dezelfde kleuren: doodlopende straat - en nog veel meer. Het Limburgs Museum wil met deze tentoonstelling bezoekers inspireren tot een dialoog over actuele maatschappelijke thema’s.



De winnaar van de Inktspotprijs 2019 wordt op 24 september bekendgemaakt door juryvoorzitter Sheila Sitalsing, bekend als columniste van de Volkskrant en televisieprogramma Buitenhof.



Volgens Stichting Pers & Prent, de organisatie achter de Inktspotprijs, is het genre van de politieke tekening springlevend: er is ervaring en er is nieuw bloed onder de genomineerden. In de klassieke en op sociale media stikt het van de meningen, maar om scherp, in één beeld, satire te bedrijven, dat blijft ook vandaag de dag nog een kunst. De sterkste voorbeelden daarvan zijn van 28 september tot en met 24 november te zien in het Limburgs Museum in Venlo in de tentoonstelling Inktspot.