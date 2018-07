JBL&G viert opname in Register Letselschade

Onder het motto ‘We’re going all in’ stortte Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht https://www.juridischbureauletselschade.nl in Amsterdam zich op de missie erkend te worden door het Register Letselschade. Nadat aan alle formaliteiten en opleidingseisen kon worden voldaan, was het dan zo ver: afgelopen vrijdag vierde het bureau het glansrijk slagen voor de audit en de opname in het register met een groot feest voor medewerkers, collega’s, vrienden en concurrenten.



Steffy Roos du Maine, eigenaresse van JBL&G, in haar speech voor de feestgangers: “Vijf jaar geleden verhuisden we van Assen naar Amsterdam, en sindsdien zijn we gegroeid van vijf naar meer dan vijftig medewerkers. Dat ging zo hard, dat we uit het veld hoorden: ‘Wat is dat voor een club, gaat het daar allemaal wel zoals het hoort?’ Wij voelden ons daardoor toch een beetje van die fraudeleuze omaatjes achter de fruitautomaat, terwijl we juist mee willen doen met de grote jongens aan de pokertafel! Opname in het Register Letselschade, vroeger het Keurmerk, leek ons daartoe het ideale middel. We weten zelf wel hoe goed we het allemaal doen, maar met opname in het register kunnen we dat ook aan de buitenwereld laten zien. Dat betekent natuurlijk niet dat het nu opeens alleen nog maar om het geld gaat. JBL&G is destijds juist ontstaan om er écht voor slachtoffers te zijn, en dat blijft, hoe groot en succesvol we ook zijn of worden.”



Het Register Letselschade zorgt ervoor dat de kwaliteit van de juridische hulp wordt gewaarborgd en verbeterd. Alle geregistreerde hulpverleners worden regelmatig gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de behandelaren en hoe letselschadezaken behandeld worden, maar ook naar de organisatie binnen het bureau. Het gaat daarbij vooral om eisen om het gebied van deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie en communicatie. De kwaliteitseisen zijn ontwikkeld om te kunnen garanderen dat slachtoffers de beste hulpverlening krijgen en respectvol worden behandeld. Zij kunnen erop rekenen dat hun belangenbehartigers ervaren specialisten zijn die meer dan genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van letselschade, en niet achter hun rug om met de verzekeringsmaatschappij samenwerken.



Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht kwam landelijk in het nieuws met het eerste slachtoffer van de aardbevingen in Groningen, vuurwerk in het oog en valpartijen in de Ziggo Dome, schimmelhuizenproblematiek, verplichte WA-verzekering voor hondenbezitters, en mishandeling van buschauffeurs. JBL&G werkt louter voor slachtoffers.



FOTO'S: CEO Steffy Roos du Maine van JBL&G spreekt haar gasten toe.



Het motto ‘We’re going all in’ gold ook voor het feest van JBL&G: er waren een roulette- en een blackjacktafel.



Foto’s: Marieke Zelisse