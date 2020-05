Amsterdam wordt weer de grootste bedevaartplaats in Europa

Bisschop J.M.Punt van Haarlem-Amsterdam heeft het voornemen de Niewezijdskapel te huren, de vroegere plaats van het Mirakel van Amsterdam thans in gebruik door Amsterdam Dungeon, om zodoende de oude Mirakelkapel, de fameuze Heilige Stede, in oude glorie te herstellen en zodoende van Amsterdam weer de grootste bedevaartplaats in Europa te maken, zoals dit in de middeleeuwen het geval was.



Het "Mirakel van Amsterdam" , een eucharistisch wonder dat in 1345 plaatsvond in een woonhuis gelegen aan het huidige Rokin, was het beginpunt van een gedurende de middeleeuwen bekende bedevaartpraxis. Volgens velen is de groei van Amsterdam van klein vissersdorpje naar grote stad mede aan deze bedevaarten te danken. Amsterdam, en in het bijzonder de exacte plek van het "mirakel" waar later een kapel op gebouwd werd, stonden bekend onder de naam Heilige Stede.



Anno 2020 wordt de huidige kapel op deze plaats, eigendom van Jos van de Mortel een vastgoedmagnaat, gehuurd door Merlin Entertaiments international, uitbater van attractieparken en eigenaar van o.a. Madame Tussaud. De toekomst van Merlin Entertaiments dat in zeer zwaar weer verkeert door de coronacrisis waardoor grote attractieparken en ook de Amsterdam Dungeon groot omzetverlies lijden, is onzeker, met name de Dungeon die door zijn kleine ruimtes moeilijk geschikt is te maken voor de 1,5 meter regel.



De Amsterdamse Mariaverschijning van 1945 - exact 600 jaar na het mirakel van Amsterdam - is geheel in lijn met het gegeven van Amsterdam als de historisch Heilige Stede, en het perspectief van het herstel van Amsterdam als belangrijkste bedevaartsplaats van Europa.



Het zogenaamde 5e mariale Dogma, het sluitstuk van de leer over Maria waar nu door vele kardinalen en bisschoppen voor gelobbyd wordt, is direct afkomstig uit de Amsterdamse mariadevotie die bekendstaat als Vrouwe van alle Volkeren en die in 2002 kerkelijk is erkend. Hierdoor lijkt de toekomst van Amsterdam als - wederom - grootste bedevaartplaats verzekerd.



Aanstaande pinksterzondag zal bisschop Punt samen met vele andere bisschoppen en kardinalen over de wereld het "gebed van Amsterdam" bidden in een livestream vanuit de bedevaartkapel van de Vrouwe van alle Volkeren aan de Diepenbrockstraat.



HEER JEZUS CHRISTUS,



ZOON VAN DE VADER,



ZEND NU UW GEEST OVER DE AARDE.



LAAT DE HEILIGE GEEST WONEN



IN DE HARTEN VAN ALLE VOLKEREN,



OPDAT ZIJ BEWAARD MOGEN BLIJVEN



VOOR VERWORDING, RAMPEN



EN OORLOG.



MOGE DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN,



DIE EENS MARIA WAS,



ONZE VOORSPREEKSTER ZIJN.



AMEN.



Voor de livestream zie : www.devrouwevanallevolkeren.nl/31-mei-2020/