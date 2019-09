VEH: ‘Maak eind aan excessen prijzen bouwvergunning’



Amersfoort, 9 september 2019 - Nieuwbouwkopers in Voorschoten betalen maar liefst € 12.000 voor de bouwvergunning van hun nieuwe woning. Bizar is dat zij € 10.000 meer betalen dan kopers in de nabijgelegen gemeente Den Haag. Daar kost precies dezelfde vergunning (*) namelijk € 2.000.



“Een bedrag van 12.000 euro aan leges voor een gemiddelde nieuwbouwwoning is verbijsterend. Laat de gemeente dit maar eens uitleggen”, zegt Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. “Wij willen dat minister Ollongren gemeenten aanspreekt en ingrijpt door excessen aan te pakken”.



Onbegrijpelijk en onrechtvaardig



Het huidige legesstelsel leidt tot onbegrijpelijke verschillen die mensen terecht zeer onrechtvaardig vinden. Jaar op jaar schieten de bedragen alle kanten uit. Rob Mulder: “Juist nu mag je van gemeenten verwachten dat zij er alles aan doen om de toch al hoge nieuwbouwprijzen niet verder op te drijven met hoge leges”. Eerdere voorstellen en maatregelen om de verschillen in tarieven tussen gemeenten sterk terug te brengen zijn steeds op niets uitgelopen.



Jojobeleid



De bedragen die burgers voor een bouwvergunning betalen schieten als een jojo alle kanten uit. In sommige gemeenten leidt dat tot extreme prijsschommelingen. In Hoogeveen betaalt een nieuwbouwkoper dit jaar € 4.485 voor een bouwvergunning terwijl dat vorig jaar nog € 2.375 was; een prijsverhoging van maar liefst 89%. Het omgekeerde is het geval in Staphorst. Daar kost een bouwvergunning dit jaar € 1.990 en dat is minder dan de helft van wat een nieuwbouwkoper vorig jaar moest afrekenen (€ 4.668).



Omdat iedere gemeente de kosten van vergunningverlening op eigen wijze berekent is het onmogelijk om na te gaan of de bedragen in redelijke verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden. Een gemeente kan iedere kritische vraag over een verhoging van de bouwleges afdoen met ‘in lijn met de gemaakte kosten’.



Bouwkosten bepalen hoogte bouwvergunning



De bouwkosten (ex. Btw) van een nieuwbouwwoning zijn bepalend voor de prijs (leges) van de noodzakelijke bouwvergunning. De totaalprijs van een nieuwbouwwoning van € 285.000 bestaat gemiddeld voor 60% uit bouwkosten (€ 170.000) en voor 40% uit grondkosten (€ 115.000).



(*) formeel: Omgevingsvergunning bouwactiviteit



De 2019 lijsten met gemeentelijke leges van een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning en een woningverbouwing staan op www.eigenhuis.nl